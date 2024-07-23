آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون SE القادم في ربيع 2025

تخطط شركة آبل لإطلاق الإصدار الجديد من هواتف آيفون SE المنخفضة التكلفة نسبيًا بحلول ربيع عام 2025 المقبل بالعديد من التحسينات الكبرى التي قد تشكل مجتمعة أكبر تطور في تاريخ تلك السلسلة منذ إطلاقها قبل سنوات.

وكشف تسريبات جديدة النقاب عن بعض المواصفات المتوقعة لهاتف آيفون SE 4، وهي تشير إلى قدوم الهاتف بشاشة أكبر من نوع أولد، وكاميرا محسنة بنحو ملحوظ، بالإضافة إلى العديد من التحسينات الأخرى.

واستنادًا إلى تلك التسريبات، سيأتي الهاتف بشاشة أولد قياسها 6 إنشات مع نتوء علوي (نوتش) ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا فقط، ومعالج A18 مع ذاكرة عشوائية حجمها 6 أو 8 جيجابايت، وكاميرا خلفية واحدة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

ومع المواصفات المحسنة للهاتف، فإنه قد يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل Apple Intelligence.

وسيحمل الهاتف تصميمًا تقليديًا مثل هواتف آيفون الأساسية الحالية مع إطار من الألمنيوم، ودعم تقنية تعرّف الوجه Face ID، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

ويقال إن آبل سوف تعتمد على تصميم مشابه لهاتف آيفون 14 مع إلغاء زر الشاشة الرئيسية، واستخدام شاشة كاملة لها نتوء علوي، ولن تحتوي الشاشة على تصميم الجزيرة التفاعلية “Dynamic Island” الجديد، ومن المتوقع أن يتراوح السعر المبدئي للهاتف بين 500 و 550 دولارًا أمريكيًا.

يُذكر أن هاتف iPhone SE الحالي قد طُرح في عام 2022 بتصميم يشبه هاتف آيفون 8 بشاشة قياسها 4.7 إنشات ومعالج A15 وكاميرا خلفية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، بسعر يبدأ من 430 دولارًا أمريكيًا.