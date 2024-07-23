آبل تحذر مستخدمي آيفون من متصفح كروم

تحاول فولكس فاجن إحداث تغيير طفيف في الصين من خلال طرح أحدث سياراتها الكهربائية ID. UNYX بنطاق سعري يتراوح بين 28900 دولار و 34400 دولار. وصممت الشركة الألمانية سيارة الدفع الرباعي الكوبيه حصريًا للسوق المحلية، وتتميز بتصميم مثير للاهتمام وتكنولوجيا محسنة، وفقًا لما تدعي الشركة. ومن المفترض أن تساعد ID. UNYX فولكس فاجن في تحديث صورة “سيارة الشعب” في الصين. وتُعد الواجهة المبتكرة واحدة من المزايا البارزة في ID. UNYX، إذ تتميز بصورة رمزية تفاعلية ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكنك تخصيص مظهرها وصوتها من خلال تطبيق مخصص، وإنشاء رفيق قيادة حسب رغبتك. وتحتوي النسخة الأساسية من ID. UNYX محركًا كهربائيًا واحدًا عبر نظام الدفع الثنائي بقوة قدرها 170 كيلوواط، مدعومًا ببطارية بقوة قدرها 82.4 كيلوواط من CATL مع مدى قيادة يصل إلى 621 كم بشحنة واحدة.

أطلقت شركة آبل حملة إعلانية جديدة تروج لمزايا الخصوصية في متصفح سفاري الموجود افتراضيًا في أجهزتها، وتحذّر المستخدمين من مخاطر تصفح الويب باستخدام متصفحات غير مسماة، مع الإشارة بنحو واضح إلى متصفح جوجل كروم. ويستخدم الإعلان الذي يحمل عنوان “الخصوصية في أجهزة آيفون” مشاهد درامية مختلفة لطيور آلية تتبع المستخدمين، وتراقبهم في أماكن مختلفة عند تصفح الإنترنت. ويرى مراقبون أن آبل اعتمدت على أسلوب التخويف لتأكيد أهمية الخصوصية بهدف إقناع مستخدمي هواتف آيفون باستخدام متصفح سفاري عوضًا عن المتصفحات الأخرى، وأن الشركة استلهمت الإعلان من مسلسل “بلاك ميرور” الشهير، الذي يركز على الجوانب السلبية للتقنية الحديثة.

أصدرت مايكروسوفت أداة لمساعدة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في إصلاح أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، والتي تأثرت بتحديث CrowdStrike الذي تسبب في تعطل نحو 8.5 ملايين جهاز يوم الجمعة الماضي. وأدى التحديث الخطأ الذي أطلقته شركة الأمن السيبراني لبرنامج الحماية التابع لها Falcon إلى شلل واسع النطاق في قطاعات حيوية في العديد من البلدان حول العالم، منها قطاع الطيران والاتصالات والطاقة والخدمات المالية والصحية وغيرها، وما زالت آثار هذا الانقطاع ممتدة حتى الآن. وتعمل الأداة التي أطلقتها مايكروسوفت على إنشاء “قرص USB قابل للإقلاع” يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات استخدامه للمساعدة في استعادة الأجهزة المتأثرة بسرعة. وكانت CrowdStrike قد أصدرت تحديثًا يوم الجمعة لإصلاح برنامجها الذي أدى إلى انهيار ملايين أجهزة الحاسوب، وظهور “شاشة الموت الزرقاء Blue Screen of Death” في الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز. ولوحظ أن التحديث الذي أصدرته CrowdStrike ساعد في إصلاح المشكلة في بعض الأجهزة، لكن بعض الأجهزة لم تستفد من هذا التحديث اللاحق؛ لأنها غير قادرة على تلقي التحديث وتثبيته بنحو تلقائي.

عقدت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، حدث (SBM/IBM Innovation Day) آخرًا بالتعاون مع شركة (IBM) في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة أهمية أحدث التقنيات مثل: البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تمكين الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد كان حدث (SBM/IBM Innovation Day) بمنزلة رحلة ملهمة عبر أحدث التطورات التقنية الرائدة، إذ شارك الخبراء رؤاهم الجريئة للتوجهات التي تحدث ثورة في عالم الأعمال، بدءًا من الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي التوليدي ووصولًا إلى المشهد المتطور للبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.

بدأت جوجل إطلاق حملة دعائية تشويقية لهواتف بكسل 9 القادمة التي تنوي إطلاقها في شهر أغسطس المقبل. ونشرت الشركة عبر قناتها الرسمية في يوتيوب عددًا من مقاطع الفيديو القصيرة، منها فيديو لهاتف بكسل 9 برو، وفيديو لهاتفها القابل للطي بكسل 9 برو فولد، بالإضافة إلى مقطع آخر يشير إلى المزايا الجديدة المنتظرة في هواتفها القادمة.

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