xAI تبدأ تدريب الإصدار القادم من نموذج الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI المملوكة لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي القادم في منشأة الحوسبة الفائقة الجديدة للشركة في ممفيس بولاية تينيسي، حسبما أكد المدير التنفيذي.

وكتب ماسك في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس: “بدأ فريق xAI وفريق إكس وإنفيديا والشركات الداعمة بالعمل على التدريب في منشأة الحوسبة الفائقة في ممفيس عبر أقوى مجموعة تدريب للذكاء الاصطناعي في العالم مزودة بما يصل إلى 100 ألف وحدة من وحدات معالجة الرسومات H100 المبردة بالسوائل”.

وصممت إنفيديا وحدات معالجة الرسومات H100 لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتطلب الكثير من الطاقة وقدرة الحوسبة لتشغيلها.

وتمتلك xAI الآن مجموعة حوسبة ضخمة تضم أكثر من 100000 وحدة معالجة رسومات لتدريب الإصدار القادم من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok.

وفي الشهر الماضي، أكدت مجموعة التنمية الاقتصادية المسماة “غرفة ممفيس الكبرى” أن منشأة الحوسبة التابعة لشركة xAI المسماة Gigafactory of Compute كانت قيد العمل.

وفي شهر مايو الماضي، قالت xAI إنها حصلت على تمويل قدره 6 مليارات دولار لمتابعة تطوير الذكاء الاصطناعي.

ولدى xAI حاليًا ست قوائم وظائف لمنشأة الحوسبة الفائقة في ممفيس لوظائف، مثل رئيس عمال الألياف، ومهندس الشبكات، ومدير المشروع، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشادت مجموعة التنمية الاقتصادية بقرار xAI بفتح منشأة في المنطقة، في حين أعرب سكان محليون آخرون عن مخاوفهم ممّا يتعلق باستهلاك الطاقة والمياه في المنشأة.

وحذرت مجموعة مجتمع ممفيس لمكافحة التلوث، إلى جانب مجموعتين بيئيتين أخريين، من أن منشأة الحوسبة توجِد عبئًا كبيرًا على الطاقة.

وقالت المجموعات في رسالة مفتوحة في الشهر الماضي: “من المتوقع أن تحتاج xAI إلى مليون جالون من الماء على الأقل يوميًا للتبريد. نحن نشجع xAI على دعم الاستثمار في نظام إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بمدينة ممفيس لتقليل الضغط على إمدادات المياه”.

وقدر الرئيس التنفيذي لشركة ممفيس للكهرباء والماء والغاز أن منشأة ممفيس التابعة لشركة xAI قد تستخدم ما يصل إلى 150 ميجاواط من الكهرباء في الساعة، وهو ما يعادل تقريبًا الطاقة اللازمة لتزويد ما يصل إلى 100000 منزل بالطاقة.

وقال ماسك سابقًا إن xAI تخطط لإصدار Grok 2 في الشهر المقبل، مع أنه من غير الواضح إذا كانت الشركة قد تستخدم مجموعة الحوسبة الفائقة هذه أم لا.

وتعتزم الشركة تدريب Grok 3 عبر ما يصل إلى 100000 وحدة من وحدات معالجة الرسومات H100 في منشأة ممفيس، ومن المقرر إصداره بحلول نهاية هذا العام.