DJI تكشف عن نظام جديد لنقل الفيديو لصانعي الأفلام

تعمل DJI مرة أخرى على توسيع آفاقها من خلال إطلاق نظام جديد لنقل الفيديو، وتعزز شركة صناعة الطائرات المسيرة دورها في صناعة إنتاج الأفلام والفيديو على نطاق واسع بأحدث ابتكاراتها.

ويوفر نظام نقل الحركة SDR لصانعي الأفلام تقنية الراديو المعرَّفة بالبرمجيات المتقدمة SDR، مما يسهل نقل الفيديو العالي الجودة.

وصممت DJI النظام خصوصًا لأطقم الأفلام الصغيرة والمتوسطة، ويَعِد النظام بتعزيز الاستقرار والمقاومة القوية للتداخل.

ومع القدرة على تقديم فيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، ومعدل بت يصل إلى 20 ميجابت في الثانية، والحد الأدنى من التأخير، فإن النظام الجديد يضمن أداءً موثوقًا حتى في البيئات الصعبة.

ويتكامل نظام نقل الحركة SDR من DJI بسلاسة مع إعدادات التصوير المختلفة، وهو يدعم الإخراج المتزامن لثلاث إشارات SDR وإشارتين للشبكة اللاسلكية، مما يسهل التعاون السلس بين الطاقم.

وفي وضع البث، يتصل النظام بعدد غير محدود من أجهزة الاستقبال، مما يوفر مراقبة عالية الجودة لأعضاء الفريق المتعددين.

ويتوافق النظام مع الشاشات عبر منفذ HDMI أو منفذ SDI والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عبر منفذ USB-C أو الشبكة اللاسلكية، مما يجعله إضافة متعددة الاستخدامات لأي إنتاج.

وبالإضافة إلى نقل الفيديو، يوفر نظام SDR تحكمًا متقدمًا في الكاميرا من بُعد عند إقرانه بمثبتات سلسلة RS.

ويستطيع صانعو الأفلام ضبط إعدادات الكاميرا من خلال التطبيق، مثل فتحة العدسة وسرعة الغالق، مما يعزز المرونة الإبداعية.

ويدعم النظام أيضًا نقل البيانات الوصفية ويسهّل التعاون ويوفر الوصول في الوقت الفعلي إلى معلومات التصوير التفصيلية.

ويتميز نظام نقل الحركة SDR بأنه صغير الحجم وخفيف الوزن، ويزن ما يصل إلى 145 جرامًا لكل وحدة. ويسهل الهوائي القابل للطي نقله، وهو مثالي لبيئات التصوير الديناميكية.

وقالت DJI: “أردنا أن يكون خط DJI PRO نظامًا بيئيًا شاملًا وموثوقًا للطائرات المسيرة والكاميرات وأدوات المبدعين لكل من صانعي الأفلام المحترفين في الصناعة ومبدعي المحتوى ورواة القصص الطموحين”.

وأضافت الشركة: “من خلال الاستماع مِن كثب لتعليقات المستخدمين، نواصل توسيع عروضنا في تقنيات الكاميرا الإبداعية مع الاهتمام الدقيق بما هو مطلوب. يوفر نظام نقل الحركة SDR جودة نقل الصور على مستوى الأفلام والتلفاز نفسها بسعر مناسب لصانعي الأفلام القادمين”.