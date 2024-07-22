واتساب تطوّر ميزة “الفحص الأمني” لتعزيز أمان الحسابات

بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب تطوير ميزة جديدة تُسمى “الفحص الأمني” لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وتأتي تلك الميزة بعد أن أطلقت المنصة العديد من الأدوات الجديدة والمزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي خلال الآونة الأخيرة.

ورُصدت تلك الميزة في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق في نظام أندرويد، وستكون مشابهة لميزة “فحص الخصوصية” الموجودة في التطبيق، إذ سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى أدوات مخصصة للأمان في القسم الجديد بسهولة أكبر.

وتمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من إدارة إعدادات أمان حساباتهم بفاعلية، وعند الوصول إليها، سيجد المستخدمون فيها 3 أدوات رئيسية، وهي مفتاح المرور والبريد الإلكتروني والتحقق بخطوتين.

وتتيح ميزة مفتاح المرور للمستخدمين اختيار طريقة قفل التطبيق مثل تعرّف الوجه أو بصمة الإصبع، وغيرها، في حين تساعد ميزة البريد الإلكتروني في استعادة الحسابات في حال عدم استلام رموز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة، وأما ميزة التحقق بخطوتين فهي تتيح للمستخدمين إضافة رمز إضافي مكون من 6 أرقام إلى حساباتهم لزيادة الأمان.

وتعمل هذه كطبقة حماية إضافية لحسابات واتساب، بالإضافة إلى مزايا الأمان الأساسية الأخرى في واتساب كالتشفير التام للرسائل من طرف إلى طرف.

ومن المتوقع أن تظل تلك الميزة الجديدة قيد التجربة لحين إطلاقها لاحقًا على نطاق واسع لكافة المستخدمين.

وتعكس هذه الخطوة التزام واتساب المستمر بتطوير مزايا جديدة تركز على أمان المستخدمين، وتأتي في إطار سعي المنصة إلى تقديم تجربة استخدام آمنة وموثوقة لملايين المستخدمين حول العالم.