مايكروسوفت تلوم المفوضية الأوروبية على كارثة كراود سترايك

تحلل مايكروسوفت إذا كانت القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية قد تكون مسؤولة جزئيًا عن تضخيم المشكلات مع أنظمة ويندوز أثناء حادث كراود سترايك.

وتقول الشركة إن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن المشكلات التي حدثت بعد التحديث الأمني الخطأ.

وأشار المتحدث باسم مايكروسوفت إلى أن اتفاقية عام 2009 مع المفوضية الأوروبية منعت الشركة من تعزيز أمان نظام التشغيل بطريقة صارمة وإجراء تغييرات أمنية تمنع تحديث كراود سترايك الذي تسبب في فوضى في جميع أنحاء العالم مع تعطل أنظمة الحواسيب، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت المفوضية الأوروبية تتهم مايكروسوفت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بامتلاك ميزة غير عادلة على الشركات الأخرى بسبب نظام ويندوز.

وجاءت الاتفاقية ردًا على شكوى، وفرضت على مايكروسوفت أن تقدم لمطوري برامج الأمان مستوى الوصول نفسه إلى ويندوز الذي تتمتع به الشركة.

وسمح القرار، الذي يهدف إلى تشجيع المنافسة، عن غير قصد لبائعي برامج الأمان بتعطيل الأنظمة.

وتنص الاتفاقية على أنه يجب على مايكروسوفت تبادل واجهات برمجة التطبيقات لأنظمة تشغيل ويندوز للمستخدمين والخوادم مع مطوري برامج الأمان، مع أن حادثة كراود سترايك سلطت الضوء على مخاطر هذا الانفتاح.

وعلى الجانب الآخر، قيدت آبل وصول المطورين على مستوى النواة إلى أنظمة التشغيل منذ عام 2020. كما أن جوجل ليست ملزمة بلوائح مماثلة.

ونظرًا إلى الفوائد الأمنية الواضحة لإغلاق نظام التشغيل، فإنه من غير المرجح أن يمنح الاتحاد الأوروبي مايكروسوفت إذنًا لتقييد وصول بعض المطورين نظرًا إلى قراره السابق.

كما كانت المفوضية تراقب مِن كثب مايكروسوفت في الأشهر الأخيرة، إذ تصدرت قضيتان رئيسيتان لمكافحة الاحتكار تتعلقان بتجميع تيمز مع Microsoft 365 وهيمنة الشركة على السوق السحابية عناوين الأخبار.

ويأتي استياء مايكروسوفت من المفوضية الأوروبية بعد أيام من تحديث كراود سترايك الذي أدى عن طريق الخطأ إلى تعطيل ما يصل إلى 8.5 ملايين جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز على مستوى العالم، مما دفع مايكروسوفت إلى التدخل من خلال منح المستخدمين المتأثرين إمكانية الوصول إلى أداة الإصلاح التلقائي.

وكان عدد أجهزة ويندوز المتأثرة أقل من 1 في المئة من جميع أجهزة ويندوز حول العالم، مع أن الحادث أثر بصورة كبيرة؛ لأن الشركات تستخدم برمجيات كراود سترايك على نطاق واسع.