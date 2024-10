كيف يمكنك كشف مقاطع الفيديو المصممة بتقنية التزييف العميق؟

أصبحت أدوات استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي احترافية جدًا لدرجة أنه يمكنك استخدام مقطع صوتي مسجل بصوت شخص ما ولا تتجاوز مدته بضع دقائق، والتلاعب به ليقول أي شيء تريده، ويمكن لبعض الأدوات المتقدمة القيام بذلك من تسجيلات قصيرة جدًا تقل مدتها عن دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على تقنية التزييف العميق التي يمكنها إدماج مقاطع فيديو ومقاطع صوتية لشخص ما لإنتاج فيديو جديد له يتحدث فيه عن موضوع معين لم يتحدث عنه في الحقيقة.

يستخدم المحتالون هذه التقنية لإنشاء مقاطع فيديو لإعلانات تجارية على فيسبوك ومنصات أخرى ليبدو في الإعلان أن خبيرًا معروفًا يدعم المنتج الذي يسوقون له. ومع أن بعض هذه الإعلانات تبدو مزيفة بنحو واضح، فإن الكثير منها دفع العديد من الأشخاص إلى شراء أشياء يمكن أن تكون ضارة.

إن أهم الأمور التي تنبغي مراعاتها لتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال باستخدام مقاطع الفيديو المزيفة هي التحقق من المصدر الذي نشر المقطع وسؤال نفسك عن احتمالية أن يتحدث هذا الشخص عن هذا المنتج أو عن هذا الموضوع.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض العلامات المميزة لمقاطع الفيديو المصممة بالتزييف العميق وسنوضح المزيد من التفاصيل حول هذه العلامات في هذا المقال.

كشفت مجلة الطب البريطانية (BMJ) عن استخدام صور أطباء بارزين بنحو غير قانوني في مقاطع فيديو مزيفة، فقد استغل المحتالون هوياتهم للترويج لمنتجات مختلفة دون موافقتهم. وتبين أن أطباء بريطانيين مثل: Hilary Jones و Rangan Chatterjee الذين يظهرون على شاشة التلفاز قد سُرقت صورهم لاستخدامها في الترويج لمنتجات غذائية وطبية دون موافقتهم. وقال الدكتور Jones للمجلة: “تقع مسؤولية وقف هذا الأمر على عاتق شركات مثل ميتا المالكة لفيسبوك وإنستاجرام، لكن يبدو أنها غير مهتمة بذلك طالما أنها تحقق الأرباح”.

تقول بعض الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي إنها تزيل مقاطع الفيديو عند الإبلاغ عنها، لكن الدكتور Jones قال في أثناء ظهوره في برنامج (Good Morning Britain) إن هذه المقاطع تعود للظهور بعد مدة وجيزة من إزالتها.

وتقول ميتا إنها تحقق في الأمثلة المحددة التي قدمتها مجلة BMJ، مضيفةً “نحن لا نسمح بالمحتوى الذي يخدع الآخرين عمدًا أو يسعى إلى الاحتيال عليهم، ونعمل باستمرار لتحسين الكشف عن المحتوى المزيف وإزالته”. تقول الشركة أيضًا إن أي شخص يرى محتوى مزيفًا، أو أي محتوى قد ينتهك سياسات المنصة، يجب أن يبلغ عنه حتى نتمكن من التحقيق فيه. لكن الدكتور Jones قال إن هذا لا يكفي وإن مقاطع الفيديو غالبًا ما تظهر مرة أخرى.

من ناحية أخرى، هناك أيضًا جهود من شركات مثل: أدوبي وجوجل لوضع علامة على المحتوى المصمم بالذكاء الاصطناعي، كما طوّرت OpenAI أداة للكشف عن التزييف العميق.

إن اكتشاف مقطع فيديو أو صورة مزيفة بتقنية التزييف العميق يُعدّ أمرًا بسيطًا نسبيًا، لكن طرق التزييف تتطور بسرعة مع تحسن التكنولوجيا وانخفاض تكلفة الوصول إلى أدوات التزييف العميق.

ومع ذلك هناك بعض العلامات الدالة على أن مقطع الفيديو مصمم بتقنية التزييف العميق، ومنها:

غالبًا تكون هناك مشكلة في جودة الصوت في مقاطع الفيديو المزيفة. إما أن يكون الصوت متقطعًا بسبب إدماج عدة مقاطع مختلفة، أو أنه قليل الجودة بسبب محاولة إخفاء الصوت المستنسخ بالذكاء الاصطناعي، أو أنه جيد جدًا بنحو غير طبيعي.

حتى أفضل أدوات تصميم الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتاحة حاليًا لا يمكنها إظهار الحس البشري والعاطفة في مقاطع الفيديو المزيفة؛ لأن تحويل نص إلى كلام، حتى مع استنساخ الصوت بنحو جيد جدًا، سيبدو وكأنك تقرأ نصًا بدلًا من التحدث بنحو طبيعي. عادةً لا يبدو الأشخاص الذين يتحدثون أمام الكاميرا في الحقيقة كأنهم يقرؤون نصًا.

تحسنت مزامنة حركة الشفاه مع الصوت بنحو كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أصبحت بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحسين مزامنة الشفاه باحترافية عالية حتى تكاد تكون غير قابلة للتمييز، لكنها ليست مثالية تمامًا وأحيانًا يبدو الشخص متحمسًا للموضوع مع حركات رأس مبالغ فيها بالتزامن مع حركة الشفاه.

من ناحية أخرى، الكثير من مقاطع الفيديو المزيفة تظهر فيها حركة الشفاه غير متطابقة مع الكلام، ولكن من السهل اكتشاف ذلك إذا نظرت جيدًا إلى الفم، فعند مراقبة حركة الشفاه من قُرب قد تجد تشويشًا خفيفًا حول الشفاه عند لفظ بعض الكلمات.

غالبًا يكون مقطع الفيديو عالي الدقة إذا كان أحد المشاهير يروجون لمنتج ما، كما يرتبط الفيديو بحساب معروف ويتوافق مع تنسيق الفيديوهات الأخرى على المنصة نفسها، كأن يكون بالتنسيق الطولي إذا كان في تيك توك، وأن يكون أفقيًا إذا كان في يوتيوب.

وأما مقاطع الفيديو الاحتيالية فتكون غالبًا مربعة الشكل مع عرض الكثير من الصور أو الكلمات، وتكون ذات جودة منخفضة نسبيًا إما بسبب أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة أو بسبب إجراء العديد من التعديلات في المقطع.

في برنامج (Good Morning Britain) يشرح الخبير Ryan Morrison ما يجب البحث عنه لاكتشاف مقاطع الفيديو المزيفة.

