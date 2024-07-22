“سنابل” السعودية تقود جولة تمويل لبوابة الشحن “أوتو” بـ 30 مليون ريال

أعلنت شركة (أوتو) OTO، بوابة الشحن والحلول اللوجستية السعودية، إغلاقها جولة استثمارية من “الفئة أ” (Series A) بقيمة قدرها 30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار أمريكي) بقيادة سنابل للاستثمار، التي يملكها كاملة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعتزم (أوتو) توظيف هذا الاستثمار الجديد في تعزيز حضورها في السعودية والإمارات وتركيا، وتطوير منصتها، وتقديم مزايا جديدة للعملاء، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأنشطة التجارية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الشركة اليوم.

وتقدم أوتو حلولًا مبتكرة لجعل عمليات الشحن والتخزين أكثر سلاسة، حيث تسمح للتجار بالربط مع أكثر من 250 شركة شحن وتوصيل محلية ودولية، وأكثر من 20 منصة تجارة إلكترونية عربية وعالمية.

وتُمكن أوتو التجار من الشحن من خلال عقودهم الخاصة أو شراء بوليصات الشحن من مزودي الخدمة والتوصيل مباشرة من المنصة، حيث توفر لهم أسعارًا تنافسية تم التفاوض عليها سابقًا نيابة عنهم.

بالإضافة إلى (سنابل)، شارك في جولة التمويل الجديدة وسدو المالية، و Iliad Partners، و Soma Capital، و Propeller. وتمتلك (أوتو) سجلًا حافلًا بالنجاح، إذ نجحت في جمع استثمارات بقيمة قدرها 12.3 مليون ريال سعودي (3.3 ملايين دولار أمريكي) في جولاتها السابقة بمشاركة صناديق مثل: MEVP، ودراية فنتشرز، و 500Global.

وتُعدّ هذه الجولة الجديدة بمنزلة دفعة قوية لشركة أوتو، التي تأسست في عام 2019، على يد محمد الرزاز وفرقان عُزار، وتعمل حاليًا في المنطقة العربية وتركيا.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرزاز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأوتو: “إن نجاحنا في تأمين هذه الاستثمارات يُعدّ دليلًا دامغًا على التزام فريقنا وجهوده المتفانية بتطوير قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، فنحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تدعم بدورها التجّار وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط عمليات الشحن وإدارة كافة العمليات التشغيلية اللوجستية بكفاءة لا مثيل لها”.

نفخر في أوتو بالإعلان عن إغلاق جولة استثمارية Series A بقيمة 30 مليون ريال سعودي. نشكر كل من آمن برؤيتنا ودعم رحلتنا منذ البداية نحو تقديم حلول تقنية لوجستية مبتكرة. نعد تجارنا بالعديد من المفاجآت والمزيد من التطورات بالفترة القادمة 🚀💼 https://t.co/OJfVip63dL https://t.co/ljv9QoSqJi — OTO | أوتو (@tryotocom) July 22, 2024

وقال متحدث باسم سنابل للاستثمار: “لقد برز قطاع الشحن بقوة خلال السنوات القليلة الماضية وزادت الحاجة إلى حلول الشحن الذكية. وقد نجحت أوتو بتطوير منصة تضم مجموعة متكاملة من الوظائف التقنية لتلبية المتطلبات اللوجستية للشركات بمختلف مجالاتها وأحجامها، ونحن متحمسون للدخول في شراكة معهم لدعم خططهم للنمو في جميع أنحاء المنطقة”.

نمو التجارة الإلكترونية في السعودية:

تشير توقعات السوق إلى نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية والإمارات، بنحو 17.8% سنويًا، ليصل حجمها إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028.

كما يتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في تركيا بالوتيرة نفسها تقريبًا، ليصل حجم السوق الإقليمي إلى أكثر من 150 مليار دولار بنهاية العقد.

ويؤكد هذا النمو الكبير الحاجة الماسة إلى حلول تقنية متخصصة في الشحن والتوصيل، تساهم في تبسيط العمليات التشغيلية اللوجستية للتجار.

وفقًا لبيان أوتو، فإنها تخدم حاليًا أكثر من 10 آلاف علامة تجارية محلية ودولية، ونجحت خلال عام واحد في مضاعفة إيراداتها مع تسجيلها زيادةً كبيرة في عدد الطلبات المعالَجة.