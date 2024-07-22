“سدايا” تطلق تحدي علّام لتطوير نماذج لغوية عربية بجوائز تصل إلى مليون ريال 

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق (تحدي علّام 2024)، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار في اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك من خلال تطوير النماذج اللغوية الكبيرة وتحسينها في مجال اللغة العربية باستخدام نموذج (علّام) ALLaM.

وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من جهود (سدايا) المستمرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

أهداف تحدي علّام 2024:

تعزيز قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم.

اكتشاف المواهب والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحسين تطبيقات نماذج اللغة العربية الكبيرة وتطويرها.

إيجاد حلول ابتكارية من خلال تطوير النماذج اللغوية الكبيرة في مجال اللغة العربية.

مساعدة المشاركين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

مجالات تحدي علّام 2024:

يركز التحدي في أربع مجالات رئيسية، وهي:

تطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على كتابة الشعر العربي وفهمه.

تطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل العربية بدقة.

ابتكار نموذج ذكاء اصطناعي يساعد الأطفال في تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وفعالة.

تطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إجراء حوار مع شخصية عربية أو محاكاة أسلوب الكتابة لهذه الشخصية.

ويتيح هذا التحدي للمشاركين للاستفادة من فرص التدريب وورش العمل التي يقدمها الخبراء المتخصصون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والأدب والشعر.

الفئات المستهدفة:

المتخصصون في الذكاء الاصطناعي.

المبرمجون.

المتخصصون في الشعر والمحاكاة.

الخبراء في اللغة العربية.

التسجيل:

من المقرر أن ينطلق تحدي علّام خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة في مطلع سبتمبر المقبل. وسيُعلن الفائزون خلال شهر نوفمبر القادم، وسيحصلون على جوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي.

ودعت (سدايا) الراغبين في الانضمام للتحدي إلى المبادرة في التسجيل من خلال هذا الرابط الآن، ويستمر التسجيل حتى يوم 20 من أغسطس 2024.

نموذج علّام:

يُعدّ نموذج (علّام)، هو أول نموذج وطني قادر على الإجابة والرد على استفسارات المستخدمين باللغة العربية عبر مختلف المجالات المعرفية.

ويستفيد النموذج من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمعالجة النصوص والاستفسارات الصوتية، وتقديم إجابات دقيقة وذات صلة من مصادر موثوقة في المملكة والعالم العربي.

وتُعزى قوة نموذج (علّام) إلى تدريبه على مجموعة بيانات ضخمة باللغة العربية، تُعدّ من أكبر مجموعات البيانات عالميًا، كما دُرب على محتوى متنوع باللغة الإنجليزية، مما يتيح له فهم السياق بنحو أفضل وتقديم إجابات شاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن نموذج (علّام) قد أُدرج ضمن منصة Watsonx التابعة لشركة IBM، بوصفه واحدًا من أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم، وذلك خلال شهر مايو الماضي.