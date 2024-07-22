سامسونج تعتزم إطلاق تحديث أمني بالغ الأهمية لأجهزة جالاكسي

أعلنت شركة سامسونج أن التحديث الأمني القادم الذي ستطلقه في شهر أغسطس 2024، هو تحديث بالغ الأهمية لأجهزتها.

وأفادت الشركة الكورية الجنوبية بأن التحديث الأمني المقبل سيعالج ثغرة خطِرة تهدد أمن الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

وفي يونيو الماضي، اُكتشفت ثغرة أمنية حرجة (CVE-2024-32896) تؤثر في أجهزة أندرويد، وقد اضطرت جوجل إلى إصدار تحديث خاص لمعالجة هذه الثغرة، مما أثار توقعات أن هذه المشكلة تقتصر على أجهزة جوجل بكسل فقط.

وتبين لاحقًا أن هذه الثغرة تؤثر في جميع أجهزة أندرويد، الأمر الذي يدفع سامسونج إلى إصدار تصحيح لها دون انتظار إطلاق تحديث أندرويد 15.

وأكدت سامسونج لمجلة فوربس أن التحديث الأمني الجديد سيصدر لأجهزة جالاكسي الشهر المقبل، وسيعتمد توقيت إصدار التحديث على الجهاز والدولة ومزود الشبكة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت في وقتٍ سابق توجيهًا لموظفيها الفيدراليين بتحديث أجهزة بكسل الخاصة بهم في موعد أقصاه الرابع من يوليو الجاري أو التوقف عن استخدامها.

وكشف مطورو نظام GrapheneOS، وهو نظام مبني على أندرويد يركز على الأمان، وجود ثغرة أمنية أخرى (CVE-2024-29745) تؤثر في كافة أجهزة أندرويد، ولكن الشركات المصنعة لم تصلحها بعدُ.

وبجانب التحديثات الأمنية، يُتوقع أن يجلب التحديث القادم من سامسونج في أغسطس المقبل تحسينات كبيرة في الكاميرا لسلسلة جالاكسي S24.

ومع ذلك، قد تركز سامسونج على إدخال مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الموجودة في تحديث One UI 6.1.1 بدلًا من تحسينات الكاميرا.

وخلال الأشهر المقبلة، قد تطلق سامسونج النسخة التجريبية الأولى من تحديث One UI 7.0 المستند إلى نظام أندرويد 15 لسلسلة Galaxy S24 والأجهزة الراقية الأخرى على أن تصدر النسخة النهائية المستقرة من التحديث لمعظم أجهزة جالاكسي المتوافقة قبل نهاية العام الجاري.