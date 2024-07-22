جوجل تشوّق لهواتف بكسل 9 القادمة بمزايا جديدة وعروض جذابة

بدأت جوجل إطلاق حملة دعائية تشويقية لهواتف بكسل 9 القادمة التي تنوي إطلاقها في شهر أغسطس المقبل.

ونشرت الشركة عبر قناتها الرسمية في يوتيوب عددًا من مقاطع الفيديو القصيرة، منها فيديو لهاتف بكسل 9 برو، وفيديو لهاتفها القابل للطي بكسل 9 برو فولد، بالإضافة إلى مقطع آخر يشير إلى المزايا الجديدة المنتظرة في هواتفها القادمة.

وكشفت مقاطع الفيديو عن التصميمات الجديدة لهواتف بكسل القادمة، كما ركزّت مقاطع الفيديو التشويقية على مزايا الذكاء الاصطناعي بنحو خاص، إذ أشارت جوجل إلى أن تلك الهواتف “مصممة لعصر Gemini”، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها الذي سيكون مدمجًا على نطاق واسع في تلك الهواتف.

وأشارت جوجل في فيديو قصير إلى 22 ميزة مختلفة قادمة إلى هواتف بكسل 9 برو بنحو خاص، وستكون تلك المزايا مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وتشمل المزايا الجديدة نطاقات استخدام مختلفة للهواتف مثل التصوير والاتصال والتذكيرات ومساعد Gemini، ومنها مزايا اختيار الصورة الفضلى، وحذف العناصر غير المرغوب فيها، وتحسين الصور الضبابية، وتعديل وجوه الأشخاص داخل الصور، وتحسين الصوت في أثناء المكالمات، وتلخيص المحتوى، وتوليد الصور والنصوص، والترجمة الحية، وغيرها.

ومن أجل المزيد من التشجيع على اقتناء منتجاتها الجديدة، صرّحت جوجل بأنها ستوفر هدايا مجانية للأشخاص الأوائل الذي يحجزون منتجاتها القادمة حجزًا أوليًا دون توضيح تلك الهدايا بنحو محدد.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن جوجل ستمنح عملاءها الذين سيقدمون على شراء أجهزة بكسل 9 اشتراكًا مجانيًا يتراوح بين 12 و 24 شهرًا في مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini Advanced، الذي يبلغ سعر الاشتراك الشهري فيه 20 دولارًا أمريكيًا.

كما أفادت تقارير أخرى بأن جوجل ستضيف خاصية الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية عند غياب شبكات الاتصال التقليدية مجانًا لمدة قدرها عامين.

ومن المنتظر إعلان هواتف بكسل 9 الجديدة في الثالث عشر من أغسطس المقبل.