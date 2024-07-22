تقرير: لينكدإن تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمعالجة تباطؤ نمو الإيرادات

تستخدم لينكدإن الذكاء الاصطناعي لإصدار النصائح المهنية، وقد جلبت الألعاب إلى المنصة في محاولة لجذب المستخدمين في كثير من الأحيان وتحفيز النمو في صناعة وسائل التواصل الاجتماعي الشديدة التنافسية.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد قدمت الشبكة الاجتماعية المهنية سابقًا ألغازًا يومية، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي لتطوير المقالات التي يمكنها تقديم المشورة للعاملين.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إصلاح شامل للمنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت المعروفة بتركيزها الضيق بصفتها أداة للتطوير المهني، إذ عادةً ما يسجل الأعضاء الدخول بنمط أقل تكرارًا من مستخدمي الشبكات التي تركز على الترفيه، مثل فيسبوك وتيك توك.

وأثار تباطؤ نمو الإيرادات تنبيهًا فيما يتعلق بالنموذج التقليدي لمنصة لينكدإن، إذ سلط المحللون الضوء على حاجة المنصة إلى التوسع، وإبقاء المستخدمين ضمن الموقع وبناء مصدر دخل يتجاوز الاشتراكات.

وقالت لينكدإن إنها سجلت تفاعلًا قياسيًا قدره 1.5 مليون تفاعل مع المحتوى في الدقيقة في شهر يونيو، دون الكشف عن أرقام حركة المرور عبر الموقع أو المستخدمين النشطين.

وتظهر البيانات الصادرة عن شركة التحليلات Slikeweb أن الزيارات إلى لينكدإن ارتفعت في السنوات الأخيرة وبلغت ما يصل إلى 1.8 مليار زيارة في الشهر الماضي، وذلك بغض النظر عن ركود النمو منذ بداية عام 2024.

وتباطأ النمو السنوي لزيارات الموقع إلى 5 في المئة في شهر يونيو، أي أقل من نصف المعدل المتوسط ​​في عامي 2021 و 2022.

ومن أجل تحقيق نمو مستمر، تحتاج لينكدإن إلى جعل منصتها جذابة، إذ إن مجرد كونها مكانًا للوظائف والتطبيقات قد لا يكون كافيًا للاستمرار بجذب انتباه المستهلكين ووقتهم.

وتأتي التحركات الجديدة لزيادة التفاعل في الوقت الذي تسعى فيه لينكدإن إلى تعزيز أعمالها الإعلانية حتى مع تشديد ميزانيات المسوقين.

وقد اضطرت لينكدإن إلى خفض التكاليف، إذ أثرت جولتان من عمليات تسريح الموظفين في العام الماضي في أكثر من 5 في المئة من موظفيها البالغ عددهم نحو 20 ألف موظف.

وتسعى الألعاب اليومية إلى جذب المستخدمين من خلال تسجيل سلسلة من الألغاز المكتملة وإظهار مَن لعب بالألعاب من معارفهم، ويمكن للمستخدمين نشر نتائجهم وعرض قوائم المتصدرين التي تقارن مختلف الصناعات والشركات والجامعات.

وتهدف الألعاب إلى أن تكون بمنزلة محفز للمحادثة، وهي مصممة لتكون سريعة نظرًا إلى دور لينكدإن بصفتها موقعًا احترافيًا.

واعتمدت المنصة في العام الماضي ميزة الذكاء الاصطناعي التي تولد أسئلة النصائح وتطالب المتخصصين المعنيين بإضافة التعليقات والمساهمات التي تُجمع في مقالات تعاونية.

وبصفته جزءًا من سعيها إلى جذب المستخدمين، بدأت لينكدإن أيضًا بتقليد الخلاصات الخوارزمية لمنصات، مثل إكس وتيك توك وإنستاجرام.

ويرى المستخدمون المنشورات ومقاطع الفيديو من منشئي المحتوى الذين تتوقع الخوارزمية أنهم سيتفاعلون معهم، بالإضافة إلى المحتوى الذي ينشره الأشخاص الذين يتابعونهم.

وحذّر بعض المحللين من أن لينكدإن تخاطر بإبعاد المستخدمين الحاليين إذا فشلت الجهود المبذولة لتعزيز التفاعل في التوافق مع سمعة المنصة من ناحية الاحترافية والثقة.