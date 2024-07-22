تقرير: إنفيديا تطور شريحة ذكاء اصطناعي جديدة للسوق الصينية

تطور إنفيديا نسخة من رقاقة ذكاء اصطناعي رائدة جديدة للسوق الصينية متوافقة مع ضوابط التصدير الأمريكية الحالية، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة رويترز.

وكشفت شركة رقاقات الذكاء الاصطناعي العملاقة في شهر مارس عن سلسلة شرائح Blackwell المقرر إنتاجها بكميات كبيرة في وقت لاحق من العام.

وضمن هذه السلسلة، تُعد شريحة B200 أسرع بمقدار 30 مرة من الشريحة السابقة في بعض المهام، مثل تقديم الإجابات من روبوتات الدردشة.

وتعمل إنفيديا مع Inspur، وهو أحد شركائها الموزعين الرئيسيين في الصين، على إطلاق الشريحة المسماة مبدئيًا B20.

وقال تقرير وكالة رويترز إنه من المقرر أن تبدأ شحنات B20 في الربع الثاني من عام 2025.

وشددت واشنطن ضوابطها على صادرات أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين في عام 2023، سعيًا إلى منع حدوث اختراقات في الحوسبة الفائقة التي من شأنها أن تساعد الجيش الصيني.

ومنذ ذلك الحين، طورت إنفيديا ثلاث شرائح مصممة خصوصًا للسوق الصينية.

وقد ساعد ظهور ضوابط التصدير الأمريكية الصارمة هواوي والشركات الناشئة، مثل Enflame المدعومة من تينسنت، في تحقيق بعض التقدم في السوق المحلية لمعالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومن شأن شريحة B20 أن تعزز جهود الشركة الأمريكية لدرء تلك التحديات في السوق الصينية.

واستحوذت الصين على نحو 17 في المئة من إيرادات إنفيديا في العام المنتهي في نهاية شهر يناير في أعقاب العقوبات الأمريكية، إذ انخفضت من 26 في المئة قبل عامين.

وبدأت H20، وهي شريحة إنفيديا المتقدمة في السوق الصينية، بداية ضعيفة عندما بدأت عمليات التسليم هذا العام وسعرتها الشركة الأمريكية بسعر أقل من شريحة منافسة من هواوي، مع أن المبيعات تنمو الآن بسرعة.

وتسير إنفيديا على الطريق الصحيح لبيع أكثر من مليون من شرائح H20 في الصين هذا العام، بقيمة تزيد على 12 مليار دولار، وفقًا لتقدير مجموعة الأبحاث SemiAnalogy.

وتوجد توقعات عالية بأن الولايات المتحدة ستواصل تشديد ضوابط التصدير المتعلقة بأشباه الموصلات، وتريد الولايات المتحدة من هولندا واليابان زيادة تقييد معدات صناعة الرقاقات المصدرة إلى الصين.

ولدى إدارة بايدن خطط أولية لوضع حواجز حماية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعتمد عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT.

وتراجعت أسهم الرقاقات عالميًا الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن إدارة بايدن تدرس إجراء يسمى قاعدة المنتج الأجنبي المباشر التي تسمح للولايات المتحدة بوقف بيع منتج ما إذا كان مصنعًا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.