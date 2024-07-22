تسلا تعتزم استخدام الروبوتات البشرية في العام المقبل

قال إيلون ماسك إن تسلا تتجه إلى استخدام الروبوتات البشرية المفيدة ذات الإنتاج المنخفض داخليًا في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية عام 2024.

وقال ماسك في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه من المأمول أن يكون لدى شركة صناعة السيارات إنتاج مرتفع من الروبوتات لصالح شركات أخرى في عام 2026.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرضت تسلا الجيل الثاني من روبوتها أوبتيموس في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2024 في شنغهاي.

وكان ماسك قد قال في شهر أبريل إن روبوت تسلا المسمى أوبتيموس سيكون قادرًا على أداء المهام في المصنع بحلول نهاية هذا العام ويمكن أن يكون جاهزًا للبيع في نهاية عام 2025.

وطورت هوندا وبوسطن ديناميكس التابعة لشركة هيونداي الروبوتات البشرية منذ عدة سنوات، وتراهن الشركات على الروبوتات البشرية لمواجهة النقص المحتمل في العمالة وأداء المهام المتكررة التي قد تكون خطيرة أو مملّة، مثل الخدمات اللوجستية والتخزين والتصنيع.

ويمتلك ماسك تاريخًا من الفشل في الوفاء بالوعود الجريئة التي قطعها للمستثمرين. وفي عام 2019، أخبر المستثمرين أن تسلا ستشغل شبكة من سيارات الأجرة الروبوتية الذاتية القيادة بحلول عام 2020.

وفي الأسبوع الماضي، أشار إلى أن الكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية سيستغرق وقتًا إضافيًا، قائلًا إنه طلب تغييرًا مهمًا في التصميم في مقدمة السيارة.

وطرحت تسلا الجيل الأول من روبوتها أوبتيموس، الذي أطلق عليه اسم Bumblebee، في شهر سبتمبر 2022.

ونشرت تسلا هذا العام مقطع فيديو لجيل ثانٍ من الروبوت ذي القدمين يطوي قميصًا في منشأة الشركة.

وركز ماسك في الأشهر الأخيرة على الذكاء الاصطناعي، وبرامج القيادة الذاتية، وسيارات الأجرة الروبوتية، وروبوت أوبتيموس وسط تراجع طلب السيارات الكهربائية التي تمثل أكثر من 80 في المئة من إيرادات تسلا الفصلية.

ومن المقرر أن تعلن تسلا نتائج الربع الثاني يوم غدٍ الثلاثاء، إذ يتوقع المستثمرون أن تصل الهوامش إلى المستوى الأدنى منذ أكثر من خمس سنوات، مع أن التركيز ينصب على خطط ماسك الطموحة لمنتجات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.