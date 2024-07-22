انطلاق أولمبياد الكيمياء الدولي 2024 في الرياض بمشاركة 90 دولة

انطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض، (أولمبياد الكيمياء الدولي 2024) IChO2024، في نسخته الـ 56، برعاية معالي الأستاذ يوسف البنيان، وزير التعليم. ويُعدّ هذا الحدث أكبر تجمع عالمي لموهوبي الكيمياء من 90 دولة حول العالم، وأول مرة يُقام في منطقة الشرق الأوسط.

ويُقام الأولمبياد بتنظيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم السعودية، وجامعة الملك سعود التي ستحتضن منافسات هذا الأولمبياد.

وقد أكدت الدكتورة آمال الهزاع، رئيسية اللجنة الإشرافية على الأولمبياد، والأمينة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) خلال كلمتها الافتتاحية في الأولمبياد، أن استضافة أولمبياد الكيمياء الدولي 2024 في المملكة العربية السعودية، يمثل التزامها بالارتقاء بالمعرفة العلمية، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز التعاون العملي، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ووجهت الدكتورة آمال كلمتها للموهوبين المشاركين في الأولمبياد، قائلة: “إن رحلتكم في هذا الأولمبياد ستكون بمنزلة رحلة لاكتشاف العناصر النادرة، مليئة بالفرص لاكتشاف رؤى جديدة من خلال العمل الجاد والفُضول. وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، (الشباب هم مصدر القوة ومسار للازدهار، لذلك دعمهم يحقق طموح البلاد في التطور والريادة في كافة المجالات)، لذلك، أدعوكم إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، واغتنام كل لحظة في هذا الأولمبياد، لتبادل الخبرات، وتوسيع آفاقكم العلمية”.

وأشادت بالتعاون الناجح والمثمر بين الشركاء الإستراتيجيين لهذا الحدث المميز، وفي مقدمتهم وزارة التعليم التي وحّدت جهودها مع ألمع العقول لصنع ثقافة التفوق والإبداع، وجامعة الملك سعود التي تتماشى رؤيتها لتنمية مجتمع قائم على المعرفة مع أهداف الأولمبياد، إضافة إلى شركة (سابك)، التي جعلت هذا الحدث ممكنًا برعايتها الحصرية.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة آمال أن (أولمبياد الكيمياء الدولي 2024) ليس مجرد مسابقة، بل هو فرصة لصنع جيل جديد من العلماء والمبتكرين الذين سيساهمون في بناء مستقبل أفضل للإنسانية.

ومن جانبه أشاد جيه إل كيابيز، رئيس اللجنة التوجيهية الدولية، بالتنظيم المميز وكرم الضيافة السعودية، قائلًا: “النسخة الـ 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي ستسجل الرقم القياسي لتكون أكبر أولمبياد علمي تنافسي”.

مشاركة واسعة وإشراف دولي:

تشهد هذه النسخة التي ترعاها حصريًا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مشاركة أكثر من 333 موهوبًا وموهوبة في مجال الكيمياء من 90 دولة حول العالم، وبإشراف مباشر من 260 متخصصًا في مجال الكيمياء من مختلف دول العالم.

ويتنافس الطلاب على الفوز بميداليات هذا الأولمبياد الدولي خلال المدة الممتدة من 22 إلى 30 يوليو من الجاري، على أن تحسم النتائج النهائية للمنافسات يوم 28 من يوليو.

مسابقة دولية مميزة:

ينظم هذا الأولمبياد سنويًا، ويُعدّ أكبر مسابقة دولية في الكيمياء لطلاب وطالبات التعليم العام، حيث انطلق أول مرة عام 1968 في مدينة براغ، عاصمة تشيكوسلوفاكيا، ومنذ ذلك الحين، والمسابقة تُعقد كل عام في بلد مختلف، وعلى مدى عشرة أيام.

مشاركات سعودية مميزة وفوز بجدارة باحتضان الأولمبياد:

تشارك المملكة العربية السعودية في هذا الأولمبياد منذ عام 2011 حتى الآن، من خلال طلاب موهوبين في مختلف المجالات. وقد تُوّجت إبداعات الطلبة السعوديين على الساحة الدولية ونيلهم الكثير من الجوائز في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، بحصول المملكة على شرف تنظيم أولمبياد الكيمياء الدولي في نسخته الـ 56.

ويُعدّ هذا الفوز اعترافًا من الجهات المنظمة بجدارة الموهوبين السعوديين، وتعزيزًا لمكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات العلمية.