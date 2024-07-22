“الوطنية للإسكان” و”نيفر” الكورية تتعاونان لتشغيل حلول المدن الذكية في السعودية 

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) عقدًا مع منظومة (نيفر) السحابية الكورية NAVER Cloud Corporation، لتشغيل حلول المدن الذكية، وخاصة حلول (التوأم الرقمي) في منصة (بلدي)، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي في قطاعي الإسكان والبلديات في المملكة العربية السعودية.

وقد حضر مراسم توقيع العقد كل من معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان، ومعالي الأستاذ إيهاب الحشاني، نائب الوزير ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي (الوطنية للإسكان) إلى تطبيق أحدث الحلول والممارسات المبتكرة، وتحقيق الرؤى الإستراتيجية في قطاعي الإسكان والبلديات، وذلك عبر تبنّي أفضل التقنيات المبتكرة، لتحقيق مستقبل مستدام، يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية الذكية، وابتكار الحلول التقنية المتطورة، إضافةً إلى تعزيز الإمكانات الرقمية في تطوير عدد من المنصات الرقمية الحكومية وتشغيلها.

بناء مدن ذكية لتعزيز جودة الحياة:

يتضمن عقد التشغيل مع نيفر الكورية، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، التكامل مع مجموعة البيانات والطبقات المكانية في نظم المعلومات الجغرافية؛ بهدف وضع الأسس الأولية للحلول الرقمية المتقدمة التي تعمل الوطنية للإسكان – عبر منصة بلدي – على تطويرها وتشغيلها في المدن الرئيسة في المملكة.

وستتضمن الحلول الرقمية المتقدمة خرائط ثلاثية الأبعاد للمدن، وإنشاء نماذج للمحاكاة كتمثيل افتراضي للتخطيط الحضري، وأنظمة لإدارة السيول، ومراكز للمراقبة والتحكم والرصد.

استمرارًا لالتزامنا بالتحول الرقمي والابتكار، وقعنا عقد تشغيل حلول المدن الذكية "التوأم الرقمي" في منصة بلدي مع منظومة NAVER Cloud بحضور معالي الوزير @majedhogail، ومعالي النائب رئيس مجلس إدارة NHC أ. إيهاب الحشاني بما يعزز تبنّي أفضل التقنيات المبتكرة؛ ويُسهم في تطوير البنية… pic.twitter.com/ES4XYCH18Y — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) July 21, 2024

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للإسكان، هي الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة في المملكة.

وتسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة، واستقطاب فرص استثمارية نوعية من شأنها أن تحقق قابلية تطوير أعلى وأسرع في القطاع العقاري، وتقديم حلول رقمية تسهم في تحويل قطاع الإسكان والقطاع البلدي إلى نموذج رائد قادر على تحقيق تطلعات المواطنين، إضافة إلى دعم عجلة التحوّل الاقتصادي في المملكة، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

لذلك يُعدّ هذا التعاون خطوة مهمة للشركة الوطنية للإسكان نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في بناء مدن ذكية ومستدامة تعزز جودة الحياة للمواطنين وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.

"الوطنية للإسكان" ونيفر الكورية توقعان عقد تشغيل حلول المدن الذكية للتوأم الرقمي بمنصة "بلدي".https://t.co/6nFj9wWV6v#واس_اقتصادي pic.twitter.com/GZSREynAgF — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 21, 2024