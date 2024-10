“SBM” تفتح آفاقًا جديدة لتمكين الابتكار من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي 

عقدت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، حدث (SBM/IBM Innovation Day) آخرًا بالتعاون مع شركة (IBM) في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة أهمية أحدث التقنيات مثل: البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تمكين الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقد كان حدث (SBM/IBM Innovation Day) بمنزلة رحلة ملهمة عبر أحدث التطورات التقنية الرائدة، إذ شارك الخبراء رؤاهم الجريئة للتوجهات التي تحدث ثورة في عالم الأعمال، بدءًا من الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي التوليدي ووصولًا إلى المشهد المتطور للبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.

Take a glimpse into #SBM/#IBM Innovation Day!

Showing the transformative #tech of tomorrow – from the boundless possibilities of #GenAI to the evolving landscape of #digitalinfrastructure and #cybersecurity. Connect with us to learn more about SBM’s innovative solutions! pic.twitter.com/nN8xnODqMb

