“SBM” تفتح آفاقًا جديدة لتمكين الابتكار من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي 

عقدت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، حدث (SBM/IBM Innovation Day) آخرًا بالتعاون مع شركة (IBM) في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة أهمية أحدث التقنيات مثل: البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تمكين الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقد كان حدث (SBM/IBM Innovation Day) بمنزلة رحلة ملهمة عبر أحدث التطورات التقنية الرائدة، إذ شارك الخبراء رؤاهم الجريئة للتوجهات التي تحدث ثورة في عالم الأعمال، بدءًا من الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي التوليدي ووصولًا إلى المشهد المتطور للبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.

Take a glimpse into #SBM/#IBM Innovation Day!

Showing the transformative #tech of tomorrow – from the boundless possibilities of #GenAI to the evolving landscape of #digitalinfrastructure and #cybersecurity. Connect with us to learn more about SBM’s innovative solutions! pic.twitter.com/nN8xnODqMb — Saudi Business Machines (SBM) (@SBMsaudi) June 4, 2024

الابتكار مفتاح التطور والتقدم:

قدم الحدث منصة لاكتشاف كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومرونة البيانات (Data Resiliency)، والأتمتة لتعزيز الإبداع والكفاءة وعملية صنع القرار في المؤسسات، مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة وتحقيق مزايا تنافسية قوية.

واشتمل الحدث على مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل: الجلسات النقاشية المتعمقة واجتماعات الطاولة المستديرة التفاعلية والعروض التوضيحية للعديد من منتجات وحلول (IBM) الابتكارية.

وتعليقًا على ذلك، قال عامر الأطرش، رئيس قسم أنظمة IBM للتخزين في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM): “نحن في SBM، نؤمن بأنّ الابتكار هو مفتاح المستقبل، وأن تطوير التقنيات التحويلية هو ما سيشكل عالم الغد، ويجسّد حدث (SBM/IBM Innovation Day) الذي أقمناه بالتعاون مع IBM، لمحة عن هذا المستقبل المثير، حيث أتاح لنا تسليط الضوء على الفرص التي لا حصر لها التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات والأتمتة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وفتح آفاقًا جديدة للابتكار، ومن خلال شراكتنا مع IBM، نسعى إلى تزويد عملائنا بأحدث الحلول التقنية لمساعدتهم على النجاح في عالم يتغير باستمرار”.

حلول IBM التي تدعم الابتكار:

1- منصة Watsonx.governance:

Watsonx، هي منصة ذكاء اصطناعي وبيانات من الجيل التالي مصممة لتمكين المؤسسات من توسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بها وتسريعها، إذ تساعد المنصة المؤسسات في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار وتحسين صنع القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتتضمن المنصة أدوات لدمج البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها. وتُعدّ (Watsonx.governance) جزءًا من منصة (Watsonx)، وتساعد المؤسسات في الامتثال للوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل مسؤول، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والابتكار والامتثال.

2- حل IBM fusion HCI – Data Services for Red hat openshift & platform for watson:

(IBM Fusion HCI)، هو حل متكامل للبنية التحتية، يوفّر الحوسبة والتخزين والشبكات المطلوبة لنشر مجموعات OpenShift، مما يتيح منصة قوية وقابلة للتطوير وفعّالة للتطبيقات.

وعند اقترانه مع IBM Watsonx، يوفر منصة قوية وقابلة للتطوير لتشغيل التطبيقات الحديثة، بما يشمل: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يساهم في دفع الابتكار والتميز التشغيلي. ومن خلال الجمع بين نقاط قوة Fusion HCI و Watsonx، يمكن للشركات الابتكار وتحسين الأداء وتحقيق أهداف الذكاء الاصطناعي بفعالية وكفاءة عالية.

3- حل IBM Storage Defender:

في عالم يعتمد بنحو متزايد على البيانات، أصبحت مرونة البيانات ضرورية لضمان استمرارية الأعمال وحماية المعلومات الحساسة، وتعني مرونة البيانات القدرة على الاحتفاظ بالبيانات متاحة طوال الوقت بغض النظر عن الانقطاع، وهذا ما يوفره حل (IBM Defender)، الذي يضم مجموعة من الأدوات التي تكتشف التهديدات مبكرًا، وتساعدك في استعادة عملياتك بشكل آمن وسريع في حالة وقوع هجوم.

كما يساعد العملاء في استعادة البيانات بسرعة في حالتين هما:

التخزين الأساسي: وهو النسخ الاحتياطي القصير المدى لبيانات التطبيقات المهمة.

وهو النسخ الاحتياطي القصير المدى لبيانات التطبيقات المهمة. التخزين الثانوي: وهو النسخ الاحتياطي الطويل المدى لبيانات التطبيقات الأخرى.

4- حل IBM Flash للأداء القوي والمرونة:

يقدم حل (IBM FlashSystem) عائلة من وحدات التخزين الفائقة السرعة (All-Flash Storage Arrays) المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات المؤسسات من حيث الأداء العالي، وانخفاض زمن الاستجابة، وخدمات البيانات المتطورة.

وتُعد وحدة FlashCore Module 4 – التي تُعرف اختصارًا باسم FCM4 – الجديدة ثورة في مجال التخزين، إذ توفر حماية مرنة للبيانات في حالة وقوع أي هجوم إلكتروني.

وتعتمد (FCM4) على نماذج التعلم الآلي لمراقبة الإحصائيات المستمدة من كل عملية إدخال وإخراج بشكلٍ دقيق ومستمر، مما يُمكنها من الكشف عن أي شذوذ أو نشاط ضار، مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.

يقدم حل IBM FlashSystem مزايا متعددة، تشمل:

اكتشاف التهديدات لحظيًا: يمكنها رصد أي نشاط ضار فور حدوثه، مما يتيح للشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من التسبب بأي ضرر.

يمكنها رصد أي نشاط ضار فور حدوثه، مما يتيح للشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من التسبب بأي ضرر. الاستجابة السريعة للتهديدات الإلكترونية: يساعد الكشف الفوري عن التهديدات في التصرف بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والأنظمة.

يساعد الكشف الفوري عن التهديدات في التصرف بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والأنظمة. تحسين اكتشاف التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي: تساهم نماذج التعلم الآلي في تحسين دقة اكتشاف التهديدات الإلكترونية وكفاءتها، مما يقلل من خطر تعرض البيانات للخطر.

5- أنظمة IBM Power Systems تجمع بين الأداء والأمان والأتمتة:

أنظمة (IBM Power Systems) هي عبارة عن مجموعة من الخوادم التي تعتمد على معالجات (IBM Power)، والتي تتميز بأدائها القوي والسريع وقدرتها على معالجة أحمال العمل الأكثر تطلبًا بكفاءة عالية، مثل: التحليلات السريعة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يضمن سرعة استجابة استثنائية وسلاسة في الأداء، لذلك هي الخيار الأمثل للمؤسسات التي تسعى إلى حماية بياناتها وتحسين كفاءة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدرتها على الابتكار.

وتشتهر خوادم IBM Power بقدرتها على التوسع والموثوقية لتلبي احتياجات الشركات المتنامية بسهولة ودون توقف، كما توفر مزايا أمان شاملة مصممة لحماية البيانات والتطبيقات الهامة من التهديدات الواسعة.

علاوة على ذلك، تؤدي الأتمتة دورًا مهمًا في زيادة كفاءة أنظمة (IBM Power Systems)، ومن خلال الاستفادة من الأدوات المتقدمة وأفضل الممارسات، يمكن للمؤسسات تبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد ودفع الابتكار في بيئة تكنولوجيا المعلومات.