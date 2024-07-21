ميسترال تطلق نماذج جديدة للرياضيات والبرمجة

قدمت ميسترال هذا الأسبوع ثلاث نماذج لغوية كبيرة جديدة تضع معايير جديدة للمهام ذات الأغراض العامة والمجالات المتخصصة، مثل التفكير الرياضي وتوليد التعليمات البرمجية.

وطورت الشركة الفرنسية الناشئة نموذج Mathstral المكون من 7 مليارات معلمة بالتعاون مع Project Numina، وهي منظمة غير ربحية تركز على تطوير الذكاء البشري والاصطناعي في الرياضيات.

ويتفوق Mathstral على النماذج ذات الحجم المماثل في المعايير الرياضية، مثل MATH والمعايير العامة، مثل MMLU.

وأشار فريق ميسترال إلى Mathstral بصفته مثالًا على فلسفتهم التصميمية المتمثلة في تحقيق التوازن بين الأداء والسرعة في النماذج المصممة لأغراض محددة.

وبعد إصدار Codestral في شهر مايو 2024، وهو نموذج لتوليد التعليمات البرمجية مكون من 22 مليار معلمة، قدمت ميسترال الآن Codestral Mamba.

ويستخدم هذا النموذج الجديد معمارية Mamba2، مما يوفر إنشاء تعليمات برمجية سريعة مع نوافذ سياقية تصل إلى 256 ألف رمز مميز.

وتساعد النوافذ السياقية في جعل النموذج مثاليًا بصفته مساعدًا محليًا لتوليد التعليمات البرمجية، إذ يمكنك إضافة قاعدة التعليمات البرمجية والوثائق من أطر البرمجة في توجيه واحد.

ويعالج Codestral Mamba التسلسلات في الوقت اللحظي، مما يتيح استجابات سريعة وأطوال مخرجات لا حصر لها من الناحية النظرية.

ويتفوق Codestral Mamba على النماذج ذات الحجم المماثل في المعايير، مع أن Codestral الأكبر حجمًا والمعتمد على المحولات لا يزال رائدًا في معظم المجالات.

ولم تصدر ميسترال بعد الوثائق التقنية التي توفر معرفة إضافية عن بيانات التدريب ومعمارية النماذج، مع أن العناصر الأساسية متوفرة عبر Hugging Face.

ويتميز NeMo المطور بالتعاون مع إنفيديا بما يصل إلى 12 مليار معلمة ونافذة سياقية تصل إلى 128 ألف رمز مميز، وهو يتفوق في المنطق والمعرفة العالمية وقدرات البرمجة، مما يجعله مناسبًا للاستخدامات العالمية والمتعددة اللغات.

ويعتمد NeMo على معمارية قياسية، مما يسمح بسهولة التكامل في الأنظمة الحالية.

وبالمقارنة مع النماذج الأخرى المفتوحة المصدر، مثل Gemma-2-9B و LLaMA-3-8B، يُظهر نموذج NeMo نتائج مماثلة في المعايير مع دعم نافذة سياق أكبر بمقدار 16 مرة.

ويُعد NeMo قويًا في لغات، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والصينية واليابانية والكورية والعربية والهندية.

وتواصل ميسترال الريادة بصفتها أفضل شركة ناشئة في مجال النماذج اللغوية الكبيرة في أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة Mistral Large للتنافس مع GPT-4 من OpenAI.

وحصلت الشركة على شراكة متعددة السنوات مع مايكروسوفت في شهر فبراير وجمعت مبلغًا قدره 600 مليون دولار في شهر يونيو.

وتضع ميسترال نفسها بصفتها شركة أوروبية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تطور نماذج ذكاء اصطناعي قادرة ومتخصصة تأخذ في الحسبان جوانب، مثل الشفافية وحماية البيانات، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.