مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Fold6 و Google Pixel Fold

أعلنت شركة سامسونج الأسبوع الماضي الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي وهي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6 التي ستكون متاحة في الأسواق في تاريخ 24 من يوليو الجاري، ومع أن هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد لا يأتي مع تغييرات كبيرة مقارنةً بالطراز السابق، فإنه من أبرز الهواتف القابلة للطي التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت ترغب في شراء هاتف قابل للطي.

ومع ذلك، ازداد التنافس في الوقت الحالي في سوق الهواتف القابلة للطي، وقد أطلقت جوجل العام الماضي أول هاتف للطي من إنتاجها وهو Pixel Fold الذي يتنافس مع هواتف سامسونج Z Fold.

في هذا المقال، سنقارن بين أحدث هاتف من فئة Z Fold من سامسونج Galaxy Z Fold6 وهاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold لتتعرف أوجه التشابه والاختلاف بينهما؛ مما يساعدك في اختيار الطراز المناسب لك إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد قابل للطي:

التصميم:

يأتي هاتف جوجل Pixel Fold القابل للطي في هيكل أعرض وأكثر سُمكًا وأثقل وزنًا من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6؛ إذ يبلغ وزن هاتف جوجل 283 جرامًا، ويبلغ سُمكه 5.8 ملم دون طيه، وأما هاتف سامسونج فيبلغ وزنه 239 جرامًا، ويبلغ سُمكه 5.6 ملم دون طيّه.

من ناحية أخرى، يمتاز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 بأنه أخف وزنًا وأنحف من الطرز السابقة، فهو أخف بما يقارب 14 جرامًا من طراز Galaxy Z Fold5، وأخف وزنًا من طراز Galaxy Z Fold4 بمقدار يبلغ 24 جرامًا.

يدعم Galaxy Z Fold6 قلم S Pen من سامسونج لكنه يُباع بنحو منفصل. ويدعم هذا الهاتف مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP48؛ مما يعني أنه محمي ضد الجزيئات الكبيرة الحجم ومقاوم للماء. وأما Pixel Fold فيدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8 فقط؛ مما يعني أنه ليس مقاومًا للغبار.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Galaxy Z Fold6 باللون الأزرق الداكن، والفضي والوردي، بالإضافة إلى اللونين الأسود والأبيض المتاحان حصريًا على متجر سامسونج الإلكتروني. وأما هاتف جوجل Pixel Fold فيتوفر بلونين فقط، هما: الأبيض والأسود.

الشاشة:

يضم هاتفا Galaxy Z Fold6 و Pixel Fold شاشات داخلية رئيسية كبيرة الحجم تأتي بمقاس قدره 7.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، لكن شاشة هاتف سامسونج تتفوق على شاشة هاتف جوجل بالسطوع والدقة.

إذ تأتي الشاشة الداخلية الرئيسية في هاتف جوجل من نوع (OLED)، وتمتاز بدقة قدرها 2208 × 1840 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 1450 شمعة في المتر المربع.

وأما هاتف Galaxy Z Fold6 فيضم شاشة داخلية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) تمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وبدقة قدرها 1856 × 2160 بكسلًا.

وفيما يتعلق بالشاشة الخارجية، فهي من نوع (OLED) في هاتف جوجل وتأتي بقياس قدره 5.8 بوصات، وبدقة قدرها 2092 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وأما الشاشة الخارجية في هاتف سامسونج، فهي من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وتأتي بمقاس أكبر قليلًا من مقاس شاشة هاتف جوجل ويبلغ 6.3 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2376 × 968 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4، وأما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K.

ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

وأما هاتف جوجل Pixel Fold فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، وأما الكاميرا الثالثة فتأتي أيضًا بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/3.1، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 9.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

عند التقاط الصور في النهار، هناك بعض الفروق الملحوظة بين الهاتفين؛ إذ يلتقط Pixel Fold صورًا تظهر فيها درجات الألوان هادئة قليلًا، وأما هاتف Galaxy Z Fold6 فيُنتج صورًا تمتاز ألوانها بالوضوح العالي.

كلا الهاتفين متساويان تقريبًا عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور في الإضاءة المنخفضة، ولكن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 يوفر صورًا تمتاز بألوان حيوية ويمكنه التقاط المزيد من التفاصيل مقارنةً بهاتف جوجل.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy Z Fold6 بمعالج جديد هو Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة ويمتاز بتحسّن بنسبة تبلغ 14% في أداء وحدة المعالجة المركزية وتحسّن بنسبة قدرها 25% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعمل به هاتف Galaxy Z Fold5 الذي صدر العام الماضي.

يحتوي هاتف Galaxy Z Fold6 على مزايا ذكاء اصطناعي متعددة تعزز الإنتاجية، وتساعد في أداء العديد من المهام بسلاسة؛ إذ يتضمن هذا الهاتف جميع مزايا Galaxy AI المضافة إلى سلسلة Galaxy S24، مثل: مساعد الملاحظات (Note Assist)، ومزية الترجمة الفورية للمكالمات (Live Translate)، ومزية البحث (Circle To Search)، ومجموعة من مزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.

وأما هاتف جوجل Pixel Fold فيعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمصنّع بتقنية تبلغ 5 نانومتر، وبتردد يصل إلى 2.85 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يُعدّ Tensor G2 معالجًا قويًا، ويتمتع بقدرات عالية على التعلم الآلي تساعد في تشغيل بعض المزايا الجديدة من جوجل مثل: مزية الترجمة المباشرة (Live Translate).

يعمل هاتف سامسونج بنظام التشغيل أندرويد 14، ويعمل هاتف جوجل بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14.

سيحصل كلا الهاتفين على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية مدة قدرها سبع سنوات، وهذا يعني أن Pixel Fold سيحصل على ترقيات رئيسية لنظام التشغيل وتحديثات أمنية حتى عام 2030، وأما Galaxy Z Fold6 فسيحصل على تحديثات حتى صيف 2031.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

وأما هاتف Pixel fold فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4821 ميلّي أمبير في الساعة تكفي للعمل لمدة قدرها 72 ساعة مع وضع حفظ الطاقة المفرط (Extreme Battery Saver)، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 7299 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف Pixel Fold بسعر يبدأ من 8859 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Fold6 و Google Pixel Fold:

Galaxy Z Fold6 Google Pixel Fold المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج جوجل ( Tensor G2 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.3 بوصات. الشاشة الرئيسية من نوع (OLED) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (OLED)، بقياس قدره 5.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 9.5 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14. البطارية 4400 ميلّي أمبير في الساعة. 4821 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأزرق، الفضي، والأبيض، الوردي. الأسود، والأبيض. الوزن 239 جرامًا. 283 جرامًا. السعر مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 7299 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 8859 ريالًا سعوديًا.