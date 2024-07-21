مقارنة بين نموذجي GPT-4o mini و GPT-4o الأحدث من OpenAI

أطلقت شركة OpenAI في منتصف شهر مايو من هذا العام نموذج الذكاء الاصطناعي (GPT-4o) الجديد الذي يُعدّ إصدارًا مطورًا من نموذجها اللغوي الشهير (GPT-4)، كما يُعدّ نموذج (GPT-4o) نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، فهو يقدم العديد من المزايا الجديدة التي تجعله أسرع في الأداء، وأرخص في التشغيل، وأكثر كفاءة ودقة في النتائج مقارنةً بالنماذج السابقة.

وقبل عدّة أيام أعلنت شركة OpenAI إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد (GPT-4o mini) الذي يُعدّ أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة للشركة. وأشارت الشركة عبر موقعها الرسمي إلى أن النموذج الجديد يتميز بكونه أسرع وأقل تكلفة من النماذج الحالية الكبيرة التي تقدمها.

كلا النموذجين متاحان للمطورين ومستخدمي روبوت ChatGPT، وخلال المدة القادمة سيحل نموذج (GPT-4o mini) مكان (GPT 3.5) كنموذج افتراضي في إصدار ChatGPT المجاني، وفي الإصدار المجاني أيضًا يتوفر وصول محدود لنموذج GPT-4o لجميع المستخدمين.

وأما المشتركون في خدمة ChatGPT Plus فيمكنهم الوصول الكامل إلى جميع النماذج اللغوية المتاحة من OpenAI واختيار أي منها لتقديم الإجابة بحسب نوع المطالبة.

وأما المطورون فيمكنهم الوصول إلى جميع النماذج اللغوية لاستخدامها في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منصة OpenAI API وتأمل الشركة أن يستخدم المطورون GPT-4o Mini لتوسيع نطاق التطبيقات المبنية على الذكاء الاصطناعي بنحو كبير.

في هذا المقال سنوضح أبرز الفروق بين نموذجي GPT-4o mini و GPT-4o الأحدث من OpenAI:

أولًا: مقارنة بين أداء GPT-4o mini و GPT-4o في مختلف الاختبارات التي تُستخدم لتقييم قدرات النماذج اللغوية المختلفة:

المعرفة العامة والتفكير:

المعيار GPT-4o mini GPT-4o MMLU % 82.0 % 88.7 تحدي ARC % 87.5 % 95.9 HellaSwag % 89.1 % 95.3 TruthfulQA % 70.3 % 71.5

معيار (MMLU):

يستخدم هذا المعيار لتقييم قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على فهم اللغة وأداء المهام اللغوية المعقدة بدقة، وقد فاز فيه نموذج (GPT-4o)، مما يظهر قدراته الفائقة في المعرفة العامة والتفكير.

تحدي ARC:

يستخدم هذا المعيار لتقييم قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على فهم واستدلال الحجج المنطقية، وقد تفوق فيه نموذج GPT-4o على GPT-4o mini قليلًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستدلال هو عملية التفكير التي يُستنتج من خلالها معلومات جديدة أو التوصل إلى نتائج بناءً على معلومات أو بيانات موجودة. وفي سياق الذكاء الاصطناعي، يُعد الاستدلال أمرًا مهمًا، إذ تستخدم النماذج الخوارزميات المختلفة لتحليل البيانات واستنتاج المعلومات الجديدة منها.

معيار HellaSwag:

يُستخدم هذا المعيار لتقييم قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على التفاعل مع البشر باستخدام اللغة الطبيعية، إذ يركز في التفكير السليم وفهم السياقات الواقعية بدقة، مما يجعله أداة ممتازة لتحديد المواقف التي قد تواجه فيها النماذج صعوبات بسبب التعقيدات في السياق. وقد تفوق فيه أيضًا نموذج GPT-4o على GPT-4o mini قليلًا.

معيار TruthfulQA:

يقيس هذا المعيار صحة الإجابات التي يقدمها النموذج، وكلا النموذجين متشابهان إلى حد كبير مع تفوق نموذج GPT-4o على نموذج GPT-4o mini بدرجة طفيفة.



التفكير الرياضي والمنطقي:

المعيار GPT-4o mini GPT-4o GSM8K % 83.9 % 92.0 MATH % 45.8 % 52.9

GSM8K: يقدم GPT-4o أداءً قويًا في فهم مسائل الرياضيات السهلة ويتفوق بذلك قليلًا على GPT-4o mini.

GPT-4o mini. MATH: يُظهر هذا الاختبار الأكثر تقدمًا للتفكير الرياضي تفوق GPT-4o على GPT-4o mini ومع ذلك يقدم GPT-4o mini أداءً جيدًا جدًا.

البرمجة وحل المشكلات:

المعيار GPT-4o mini GPT-4o HumanEval % 75.6 % 87.8

HumanEval: هذا المعيار مخصص لتقييم قدرة النموذج على إنشاء الأكواد البرمجية وحل المشكلات وتُظهر النتائج الأداء العالي المستوى لنموذج GPT-4o، مع قدرة GPT-4o mini على تقديم أداء قوي ولكنه يقل عن GPT-4o.

تحليل نتائج المعايير المرجعية:

عند النظر إلى النتائج السابقة في جميع الاختبارات، نجد أن GPT-4o mini يُظهر قدرات قوية بالنظر إلى حجمه، حيث يتفوق في المعرفة العامة والتفكير (MMLU) ويؤدي أداءً جيدًا في مهام فهم اللغة وإنشائها، لكنه أقل قدرة من GPT-4o في مجال التفكير الرياضي المتقدم والبرمجة.

وأما نموذج GPT-4o فيقدم أداءً عالي المستوى عبر جميع المعايير المرجعية، فهو يُظهر قدرات استثنائية في المعرفة العامة والتفكير وفهم اللغة وإنشائها والبرمجة والتفكير الرياضي المتقدم.

سرعة الاستجابة:

النموذج سرعة الاستجابة (الرموز/الثانية) GPT-4o mini 182.6 GPT-4o 88.1

يمتاز نموذج GPT-4o mini بسرعة الاستجابة؛ إذ يولد الرموز بسرعة أعلى من GPT-4o.

نافذة السياق:

يقدم كل من GPT-4o mini و GPT-4o نوافذ سياق كبيرة جدًا وهي متطابقة؛ إذ يتضمن كلا النموذجين نوافذ سياق تبلغ 128 ألف رمز. وتحدد نافذة السياق كمية المعلومات التي يمكن للنموذج معالجتها في تفاعل واحد؛ مما يسمح بتقديم استجابات أكثر شمولية ومتوافقة مع السياق عند أداء المهام المعقدة.

السعر:

النموذج السعر لكل مليون رمز إدخال السعر لكل مليون رمز إخراج GPT-4o mini 15 سنتًا. 60 سنتًا. GPT-4o 5 دولارات. 15 دولارًا.

تُعد التكلفة أمرًا مهمًا لمطوري التطبيقات ويقدم GPT-4o mini الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة؛ مما يجعله جذابًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الميزانيات المحدودة.

ثانيًا: هل GPT-4o mini أفضل من GPT-4o؟

مع أن نموذج GPT-4o min يمتاز بقدرات قوية بتكلفة أقل بكثير من GPT-4o، فإن تحديد أي نموذج أفضل يعتمد على حال الاستخدام والمتطلبات المحددة. وفيما يلي سنوضح أيهما الأفضل وفقًا لعدة معايير مختلفة:

الأداء: يتفوق GPT-4o على GPT-4o mini في معظم المعايير التي تُستخدم لتقييم قدرات النماذج اللغوية. وهذا يعني أن الأداء العام لنموذج GPT-4o أفضل من mini.

التكلفة: GPT-4o أكثر تكلفة بكثير، وهذا يجعل mini خيارًا أساسيًا لمجموعة أوسع من التطبيقات والمطورين.

القدرات: يقدم كلا النموذجين قدرات متعددة لفهم النصوص والصور والمقاطع الصوتية وكلاهما يتضمنان نوافذ سياق تبلغ 128 ألف رمز. ومع ذلك، يمتاز GPT-4o بأنه يتمتع بقدرات أقوى في فهم الوسائط المتعددة مقارنةً بالإصدارات السابقة.

الاستخدام: يتفوق GPT-4o mini في المهام التي تتطلب مدة انتظار منخفضة وإنتاجية عالية، مثل: التفاعلات مع العملاء لحظيًا، وأما GPT-4o فهو مناسب للمهام المعقدة التي تتطلب مستوى عاليًا من الدقة والقدرات المتقدمة.

يمكنك تعرّف المزيد عن مزايا النموذج اللغوي الصغير GPT-4o mini في مقال: “أهم مزايا نموذج GPT-4o mini وكيفية الوصول إليه“.

كما يمكنك تعرّف المزيد عن نموذج GPT-4o في مقال: “وداعًا للذكاء الاصطناعي المحدود.. إليك كل ما تريد معرفته عن نموذج GPT-4o الجديد”.