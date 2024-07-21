مايكروسوفت: تعطل 8.5 ملايين جهاز ويندوز بسبب كراود سترايك

قالت مايكروسوفت إن التحديث الخطأ لخدمة كراود سترايك تسبب في كارثة تقنية عالمية أثرت في 8.5 ملايين جهاز يعمل بنظام ويندوز، أي أقل من 1 في المئة من أجهزة ويندوز على مستوى العالم.

وتُعد هذه بمنزلة الأرقام الحقيقية الأولى التي أصدرتها مايكروسوفت أو كراود سترايك عن حجم التوقف الذي حدث والناتج عن تحديث برنامج الأمن السيبراني الخاص بشركة كراود سترايك والذي أدى إلى تعطل أجهزة ويندوز، في حين لم تتأثر أجهزة ماك أو لينكس.

ووفقًا لتدوينة لشركة مايكروسوفت بقلم ديفيد ويستون، نائب رئيس الشركة لأمن المؤسسات ونظام التشغيل، فإن عدد الأجهزة المتضررة كان منخفضًا نسبيًا، مع أن التأثير كان واسع النطاق وعالميًا، مما أثر في البنوك وتجار التجزئة وشركات الوساطة المالية وشبكات السكك الحديدية. وأوقفت شركات الطيران رحلاتها حول العالم.

وكتب ويستون: “كانت نسبة الأجهزة المتضررة صغيرة، مع أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة تعكس استخدام الشركات التي تدير الخدمات الحيوية عديدة لخدمة كراود سترايك”.

ولم يَذكر النسبةَ المئوية لأجهزة ويندوز التي تحتوي برنامج كراود سترايك التي تأثرت. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه حتى لو تعطل جهاز حاسوب واحد فقط، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعطل شبكة أو مركز بيانات بأكمله.

وكتب ويستون أيضًا أن هذا لم يكن حادثًا من حوادث مايكروسوفت، مع أن عملاقة البرمجيات كانت تعمل مع كراود سترايك لمعالجة المشكلة.

وقد تتسبب تحديثات البرامج أحيانًا بحدوث اضطرابات، ونادرًا ما تحدث حوادث كبيرة مثل حدث كراود سترايك.

وقد تكون الأنظمة بطيئة في التعافي إذا كان كل جهازِ حاسوبٍ متأثرًا يتطلب إصلاحًا يدويًا، مع أن ويستون قال إن مايكروسوفت وكراود سترايك طورتا حلًا من شأنه أن يساعد البنية التحتية لسحابة آزور من مايكروسوفت على تسريع الإصلاح وتتعاونان أيضًا مع خدمات الويب من أمازون ومنصة جوجل السحابية.

ويوضح هذا الحادث الطبيعة المترابطة للنظام البيئي الواسع من مزودي الخدمات السحابية العالميين ومنصات البرامج وموردي الأمان وبائعي البرامج الآخرين والعملاء.