مايكروسوفت تطلق أداة لإصلاح الحواسيب المتأثرة بالانقطاع العالمي

أصدرت مايكروسوفت أداة لمساعدة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في إصلاح أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، والتي تأثرت بتحديث CrowdStrike الذي تسبب في تعطل نحو 8.5 ملايين جهاز يوم الجمعة الماضي.

وأدى التحديث الخطأ الذي أطلقته شركة الأمن السيبراني لبرنامج الحماية التابع لها Falcon إلى شلل واسع النطاق في قطاعات حيوية في العديد من البلدان حول العالم، منها قطاع الطيران والاتصالات والطاقة والخدمات المالية والصحية وغيرها، وما زالت آثار هذا الانقطاع ممتدة حتى الآن.

وتعمل الأداة التي أطلقتها مايكروسوفت على إنشاء “قرص USB قابل للإقلاع” يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات استخدامه للمساعدة في استعادة الأجهزة المتأثرة بسرعة.

وكانت CrowdStrike قد أصدرت تحديثًا يوم الجمعة لإصلاح برنامجها الذي أدى إلى انهيار ملايين أجهزة الحاسوب، وظهور “شاشة الموت الزرقاء Blue Screen of Death” في الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز.

ولوحظ أن التحديث الذي أصدرته CrowdStrike ساعد في إصلاح المشكلة في بعض الأجهزة، لكن بعض الأجهزة لم تستفد من هذا التحديث اللاحق؛ لأنها غير قادرة على تلقي التحديث وتثبيته بنحو تلقائي.

وأفاد بعض مسؤولي تكنولوجيا المعلومات المختصين بأن إعادة تشغيل أجهزة الحاسوب عدة مرات قد تؤدي إلى تثبيت التحديث الضروري للإصلاح، في حين اضطر بعضهم إلى تشغيل الأجهزة المتأثرة يدويًا في الوضع الآمن، وحذف ملف تحديث CrowdStrike الذي يسبب المشكلة.

وتجعل الأداة التي توفرها مايكروسوفت عملية الإصلاح الآن أكثر سهولة، عن طريق الإقلاع في بيئة Windows PE الخاصة بها عبر قرص USB.

ومن الجدير بالذكر أن Windows PE هي بيئة ويندوز ما قبل التثبيت – المعروفة أيضًا باسم WinPE – وهي إصدار خفيف الوزن من نظام التشغيل ويندوز مصمم لمهام محددة، مثل اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، واستعادة النظام.

وتتيح الأداة الوصول إلى قرص الجهاز المصاب، وحذف ملف CrowdStrike الذي يسبب المشكلة تلقائيًا للسماح للجهاز بالإقلاع بنحو صحيح، مما يلغي الحاجة إلى الإقلاع في الوضع الآمن أو شرط وجود صلاحيات المدير على الجهاز.

وتجدر الإشارة إلى أن الحواسيب المتضررة بالمشكلة هي الحواسيب التابعة للشركات والمؤسسات التي تعتمد على برنامج Falcon، المنتج الرئيسي لشركة CrowdStrike، من أجل مكافحة التهديدات السيبرانية.