كراود سترايك تطلق مركز إرشادات رسميًا للتعامل مع الانقطاع التقني العالمي

أعلنت شركة الأمن السيبراني كراود سترايك CrowdStrike إطلاق “مركز الإرشادات والتوجيهات” عبر موقعها الرسمي، وهو دليل يجمع كافة التفاصيل المتعلقة بتحديثها الكارثي الذي تسبب بتعطل ملايين أجهزة الحاسوب، وتأثرِ العديد من القطاعات الحيوية حول العالم.

ويتضمن الدليل معلومات تقنية عن سبب العطل، والأنظمة المتأثرة، وبيان من الرئيس التنفيذي للشركة جورج كورتز. كما تحتوي الصفحة على روابط لعمليات استعادة مفاتيح Bitlocker وصفحات من جهات أخرى معنية بالتعامل مع العطل.

ومن الجدير بالذكر أن مفاتيح BitLocker هي مفاتيح تُستخدم لتشفير البيانات وفك تشفيرها في الأقراص الصلبة، وهي إحدى المزايا التي تتيحها مايكروسوفت في نظام التشغيل ويندوز.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت بدورها أداة لإصلاح العطل، وهي أداة موجهة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات الذين يعملون في مؤسسات ما زالت متأثرة بالعطل، ولم تستفد من تحديث الإصلاح اللاحق من كراود سترايك.

وتحاول كراود سترايك إتاحة مصادر رسمية لعملائها لحل المشكلة، خاصةً في ظل ظهور جهات غير معلومة تحاول استهداف عملائها المتضررين بنشر تعليمات تتضمن ملفات خبيثة.

ورُصدت محاولات احتيالية حاولت استهداف عملاء الشركة في أمريكا اللاتينية على وجه التحديد باستخدام نطاقات تحاكي اسم الشركة من أجل نشر برمجيات خبيثة تحت غطاء دعم فني وهمي.

وتؤكد الشركة ضرورة تعامل عملائها مباشرة مع ممثليها عبر القنوات الرسمية، واستخدام الإرشادات التي يقدمها فريق الدعم فقط.

وكانت كراود سترايك قد أفادت في وقتٍ سابق بأن بعض الأجهزة أمكن إصلاحها، وإعادتها للعمل بنحو تلقائي، لكن بعض الأجهزة ما زالت بحاجة إلى عملية إصلاح يدوية، وهو ما يطيل أمد الأزمة الحالية.