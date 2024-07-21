فولكس فاجن تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية

تحاول فولكس فاجن إحداث تغيير طفيف في الصين من خلال طرح أحدث سياراتها الكهربائية ID. UNYX بنطاق سعري يتراوح بين 28900 دولار و 34400 دولار.

وصممت الشركة الألمانية سيارة الدفع الرباعي الكوبيه حصريًا للسوق المحلية، وتتميز بتصميم مثير للاهتمام وتكنولوجيا محسنة، وفقًا لما تدعي الشركة.

ومن المفترض أن تساعد ID. UNYX فولكس فاجن في تحديث صورة “سيارة الشعب” في الصين.

وتُعد الواجهة المبتكرة واحدة من المزايا البارزة في ID. UNYX، إذ تتميز بصورة رمزية تفاعلية ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكنك تخصيص مظهرها وصوتها من خلال تطبيق مخصص، وإنشاء رفيق قيادة حسب رغبتك.

وتحتوي النسخة الأساسية من ID. UNYX محركًا كهربائيًا واحدًا عبر نظام الدفع الثنائي بقوة قدرها 170 كيلوواط، مدعومًا ببطارية بقوة قدرها 82.4 كيلوواط من CATL مع مدى قيادة يصل إلى 621 كم بشحنة واحدة.

وتوجد أيضًا نسخة ذات دفع رباعي مع محركات كهربائية مزدوجة وقوة إجمالية قدرها 250 كيلوواط.

ومن الناحية البصرية، تتمتع ID. UNYX بمظهر أكثر جرأة من بقية عائلة ID. وتزين شارة فولكس فاجن والحروف ذات اللون الذهبي، التي ترمز إلى الجودة والموثوقية في الصين، الجزء الأمامي والخلفي من السيارة.

وتتبنى سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الشعار الذهبي لسلسلة ID.UX، إذ تتطلع فولكس فاجن إلى منافسة BYD وتسلا في السوق الكبرى عالميًا للسيارات الكهربائية.

وتتميز الواجهة الأمامية بمصابيح أمامية LED مصفوفية مع شريط LED أفقي، في حين تخلق المصابيح الخلفية بتقنية LED الثلاثية الأبعاد والشريط المضيء تأثيرًا ضوئيًا عائمًا، مما يزيد جاذبية السيارة.

وجهزت الشركة قمرة القيادة بشاشة عدادات بقياس قدره 5.3 بوصات، وشاشة تحكم مركزية عائمة بقياس قدره 15 بوصة، مع شاشة واقع معزز أمامية، وعجلة قيادة مسطحة القاع.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم ID.S 5.0 OS نظام تشغيل السيارة، كما أنها تأتي قياسيًا مع مزايا السلامة IQ Drive من فولكس فاجن التي تدعم المساعدة في تغيير المسار، والتحكم التكيفي في السرعة، والمساعدة في الحفاظ على المسار.

وعلاوة على ذلك، فإن ميزة IQ. Park تدعم المساعدة الذكية في ركن السيارة، والمساعدة في ركن السيارة من بُعد، والمساعدة المدربة على ركن السيارة (الركن المستقل في أماكن ركن السيارات المشترك).

وتشمل التكوينات الأخرى حاملات أكواب مزدوجة ولوحات شحن لاسلكية في الكونسول الوسطي، ومساعد الذكاء الاصطناعي، وتِسعَ وسائد هوائية، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا مع 12 وضعًا.

وتدعم السيارة كلًا من Apple CarPlay و Baidu CarLife و Huawei HiCar. وفي الوقت نفسه، تأتي المقاعد الخلفية مزودة بمساند للأذرع قابلة للطي.

ولا تقف خطة فولكس فاجن الطموحة لسيارة ID. UNYX عند هذا النموذج، إذ تهدف العلامة التجارية إلى توسيع ID. UNYX إلى علامة تجارية فرعية مع أربع مركبات إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويشمل ذلك سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان.

ويتماشى هذا مع إستراتيجية فولكس فاجن الواسعة النطاق لتقديم ما يصل إلى 34 نموذجًا جديدًا في الصين بحلول عام 2030.