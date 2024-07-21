شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية SU7 Ultra

كشفت شاومي عن النموذج الأولي المصنوع من الكربون بالكامل من سيارتها الكهربائية SU7 Ultra خلال الخطاب السنوي لعام 2024 الذي ألقاه مؤسس الشركة لي جون.

وتُعد هذه السيارة الكهربائية ذات الأداء الذي يركز على المسار نسخة محسنة من SU7 Max، وتتميز بمحركات V8s الكهربائية الجديدة للشركة، إذ إنها أول سيارة مزودة بالمحرك الكهربائي HyperEngine V8s الذي أعلنته الشركة سابقًا.

وزودت شاومي النموذج الأولي SU7 Ultra بثلاثة محركات طورتها الشركة، ويشمل ذلك محركان HyperEngine V8s ومحرك HyperEngine V6s واحد، مما يوفر قوة حصانية قصوى قدرها 1548 حصانًا، متجاوزة حتى معظم السيارات الرياضية الفاخرة، مثل بوجاتي تشيرون التي تبلغ قوتها نحو 1479 حصانًا.

ويتمتع محرك HyperEngine V8s الذي طورته شاومي بسرعة قصوى قدرها 27200 دورة في الدقيقة، وقوة قصوى قدرها 578 حصانًا، وعزم دوران قدره 635 نيوتن متر، مما يجعله أقوى محرك تنتجه الشركة.

وعلاوة على ذلك، زودت شاومي SU7 Ultra ببطارية Qilin 2.0 من CATL العالية الطاقة المخصصة للسباق مع أقصى إنتاج قدره 1330 كيلوواط.

وتحتوي بطاريات Qilin من CATL كيمياء فوسفات الحديد LFP. وتتمتع SU7 Ultra بشحن قدره 897 فولط، ويمكن إعادة شحن البطارية في أقل من 12 دقيقة.

وفيما يتعلق بالكبح، فإنها مجهزة بملاقط مكابح عالية الأداء من AP Racing خصوصًا للسباق، وتتميز بملاقط ثابتة بستة مكابس في الأمام والخلف، ووسادات مكابح للسباق قادرة على تحمل درجات الحرارة التي تزيد على 800 درجة.

وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم SU7 Ultra المحرك العكسي لاستعادة طاقة الفرامل، مما يوفر القدر الأقصى من استعادة قوة الفرامل بمقدار 0.6G.

وفي ظل ظروف الكبح الكاملة، يمكن أن توفر سيارة شاومي تباطؤًا يزيد على 2.36G، مع مسافة كبح من 100 كم في الساعة إلى 0 كم في الساعة قدرها 25 مترًا فقط.

وتستطيع SU7 Ultra التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 1.97 ثانية، ومن 0 كم في الساعة إلى 200 كم في الساعة خلال 5.97 ثوان، وتصل سرعتها إلى 300 كم في الساعة خلال 15 ثانية. وتفيد التقارير أن السرعة القصوى قدرها 350 كم في الساعة.

ويختلف تصميم SU7 Ultra بطريقة ملحوظة عن SU7، إذ تتميز بجناح خلفي ضخم من ألياف الكربون لتوليد ما يصل إلى 2145 كغ من القوة الضاغطة.

كما عدلت شاومي بقية السيارة من أجل الهيكل الديناميكي الهوائي، ويشمل ذلك إضافة فتحتين أماميتين ضخمتين وتوسيع الفاصل الأمامي.

وتهدف شاومي إلى تسجيل رقم قياسي جديد في فئة سيارات السيدان الكهربائية ذات الأربعة أبواب في حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه في شهر أكتوبر.