العاشرة تك
شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية SU7 Ultra
- كشفت شاومي عن النموذج الأولي المصنوع من الكربون بالكامل من سيارتها الكهربائية SU7 Ultra خلال الخطاب السنوي لعام 2024 الذي ألقاه مؤسس الشركة لي جون. وتُعد هذه السيارة الكهربائية ذات الأداء الذي يركز على المسار نسخة محسنة من SU7 Max، وتتميز بمحركات V8s الكهربائية الجديدة للشركة، إذ إنها أول سيارة مزودة بالمحرك الكهربائي HyperEngine V8s الذي أعلنته الشركة سابقًا. وزودت شاومي النموذج الأولي SU7 Ultra بثلاثة محركات طورتها الشركة، ويشمل ذلك محركي HyperEngine V8s ومحرك HyperEngine V6s واحد، مما يوفر قوة حصانية قصوى قدرها 1548 حصانًا، متجاوزة حتى معظم السيارات الرياضية الفاخرة، مثل بوجاتي تشيرون التي تبلغ قوتها نحو 1479 حصانًا.
- طرحت شاومي هاتفها الذكي الجديد Redmi K70 Extreme Edition، وذلك استكمالًا للسلسلة التي بدأت في أواخر عام 2023. ويحتوي الجهاز الذي يركز على الأداء معالج +Dimensity 9300 مع وحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G720 و 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPPDDR5X، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. ويرافق +Dimensity 9300 شريحة الرسومات المنفصلة Discrete Graphics D1 للشاشة والألعاب، مما يوفر معدل إطارات فائقًا يصل إلى 144 إطارًا في الثانية، وتقلل الشريحة استهلاك الطاقة أثناء اللعب بمقدار 15 في المئة تقريبًا. وتوجد غرفة التبريد الثلاثية الأبعاد القادرة على تقليل درجة الحرارة بمقدار 3 درجات. ويستخدم Redmi K70 Extreme Edition إطارًا معدنيًا، في حين استخدمت شاومي زجاج Longjing أول مرة في الجهة الأمامية والخلفية. وحصل Redmi K70 Extreme Edition أيضًا على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.
- وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، اليوم اتفاقية شراكة إستراتيجية مع منظمة اليونسكو، بهدف إطلاق مشروع (منصة واحة موهبة واليونسكو) لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للطلبة في الدول العربية. وقد وُقعّت هذه الاتفاقية في مقر المنظمة في باريس، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، إذ تمثّل هذه الشراكة لحظة محورية في تقدم الابتكار والإبداع والتميز العلمي في المنطقة العربية. كما تؤكد الدور الرائد لموهبة في اكتشاف المواهب وتمكين الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات محليًا ودوليًا.
- أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، فوز (مجموعة نيو للفضاء) Neo Space Group، بمنافسة الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض. ويُعدّ هذا التصريح الأول من نوعه في قطاع الفضاء في المملكة، ويهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من إنشاء خدمات الرصد الفضائي للأرض وتطويرها، وتحفيز إسهامه في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر تطوير منتجات فضائية ذات قيمة مضافة. وأوضحت الهيئة أن التصريح يتيح إنشاء منصة إلكترونية وتشغيلها لجمع بيانات الرصد الفضائي للأرض الواردة من الأقمار الصناعية مثل: صور مراقبة المعالم والظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس، ومعالجتها. وستكون المنصة ممكنًا وسوقًا رقميًا. كما تهدف المنصة إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات وتحويلها إلى برامج ومنتجات فضائية ذات قيمة مضافة. وستتيح المنصة للمستفيدين من القطاعين العام والخاص الحصول على بيانات الرصد الفضائي المعالجة، التي تُستخدم في عدة تطبيقات في قطاعات مختلفة مثل: الزراعة والبيئة والنقل والتخطيط الحضري وغيرها.
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