سامسونج تتخلى عن تطبيقها للرسائل لصالح تطبيق جوجل

تلجأ سامسونج إلى استخدام تطبيق رسائل جوجل Google Messages في الولايات المتحدة، وتتوقف عن التثبيت الأولي لتطبيقها للرسائل Samsung Messages عبر هواتف جالاكسي.

وتأتي هواتف أندرويد عديدة مزودة بتطبيق رسائل جوجل بصفته تطبيق المراسلة الافتراضي، مع أن الشركة الكورية الجنوبية أصرت منذ مدة طويلة على استخدام تطبيقها للرسائل بدلًا من ذلك.

وتغير هذا الآن، إذ أعلنت الشركة أنها تتحول إلى تطبيق مراسلة جديد مثبت أوليًا.

وبعد الإيقاف التدريجي للتطبيق ببطء في بعض المناطق، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية أنها لن تثبت أوليًا بعد الآن تطبيقها للرسائل عبر أجهزة جالاكسي لصالح تطبيق رسائل جوجل.

وكان تطبيق رسائل سامسونج عنصرًا أساسيًا في هواتف جالاكسي الذكية لسنوات، مع أن سامسونج بدأت بالتخلص التدريجي منه مع سلسلة Galaxy S22 في عام 2022.

ويتماشى ذلك مع دفع جوجل نحو خدمة RCS، إذ يدعم تطبيق رسائل جوجل خدمة RCS بطريقة فضلى، مع أن تطبيق رسائل سامسونج يدعمها.

وفي عام 2022، جعلت سامسونج تطبيق رسائل جوجل هو تطبيق SMS و RCS الافتراضي عبر أجهزة جالاكسي، مع أنها لا تزال تثبت تطبيقها أوليًا بصفته خيارًا للمستخدمين.

وتتخذ سامسونج الآن الخطوة القادمة. وبدءًا من Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6، لن تثبت سامسونج تطبيقها للرسائل أوليًا عبر هواتف جالاكسي لصالح تطبيق رسائل جوجل.

وأكدت الشركة ذلك عبر إشعار للمستخدمين في تطبيق أعضاء سامسونج Samsung Members يقول: “بدءًا من Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6 والنماذج الأحدث، لن يحمل تطبيق رسائل سامسونج أوليًا بعد الآن. يوفر تطبيق رسائل جوجل تجربة جديدة ومحسنة للتعبير عن مشاعرك، مما يجعل التواصل آمنًا وممتعًا”.

ولا يذكر إشعار الشركة إذا كان هذا ينطبق على مستوى العالم أم لا، مع أن هاتف Galaxy Z Fold 6 الأمريكي لم يحصل على تطبيق الرسائل من الشركة، في حين أن الأجهزة الأوروبية والكندية لا تزال تتضمنه.

ويشير ذلك إلى أن التغيير ينطبق على الأجهزة الأمريكية فقط في الوقت الحالي. ويظل تطبيق رسائل سامسونج متاحًا للتنزيل من خلال متجر جالاكسي Galaxy Store، مع أن الشركة تقول إن التطبيق يستبعد بعض المزايا، ولا توجد معلومات عن المزايا المتأثرة.