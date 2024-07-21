تقرير: جوجل تتطلع إلى الشراكة مع راي بان

لا ترغب جوجل في صنع النظارات الذكية، وتلجأ بدلًا من ذلك إلى نموذج أندرويد، إذ تتطلع عملاقة البحث الآن إلى الشراكة مع EssilorLuxottica، المالكة للعلامة التجارية راي بان، من أجل بناء نظارات Gemini الذكية.

وتواصلت عملاقة البحث في وقت سابق مع EssilorLuxottica من أجل وضع مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini في النظارات الذكية المستقبلية.

وتعمل EssilorLuxottica مع ميتا على نظارات ميتا راي بان الذكية، وترغب ميتا في الاستحواذ على حصة أقلية، وهو ما يُعد إجراءً دفاعيًا في ضوء تحرك جوجل.

وتخطط ميتا لإنفاق المليارات لشراء ما يقرب من 5 في المئة من عملاقة النظارات الأوروبية EssilorLuxottica التي تعاونت معها في جيلين من نظارات راي بان الذكية.

وتكثف منصة التواصل الاجتماعي جهودها لتطوير النظارات الذكية، وفكرت شركة وادي السيليكون في الاستحواذ على حصة صغيرة في المجموعة الفرنسية الإيطالية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجري فيه ميتا محادثات مع EssilorLuxottica لتعميق تعاونهما الحالي بعد الإطلاق الناجح لنسخة مجددة من نظاراتها الذكية في العام الماضي.

وأنفق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لدخول سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء، مثل تطوير نظارات رأس للواقع الافتراضي.

وفي الوقت نفسه، دفعت EssilorLuxottica أيضًا نحو الصفقات التي قد تجتذب جيلًا جديدًا من المتسوقين.

ومن المحتمل أن يؤدي استثمار ميتا إلى تقليص فرصة التوصل إلى صفقة مع جوجل.

وليس من الواضح العلامة التجارية التي أرادت جوجل تصنيع النظارات تحت اسمها، إذ تمتلك EssilorLuxottica أيضًا علامات تجارية أخرى مثل: Oakley و LensCrafters و Sunglass Hut.

وفيما يتعلق بالمواصفات، من المفترض أن جوجل ليست مستعدة لوضع شاشات العرض في النظارات بعد، وقد يكون الجهاز الافتراضي مجرد ميكروفون ومكبر صوت وكاميرا لتوضيح قدرات Gemini المتعدد الوسائط.

ويشابه هذا ما عرضته جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2024، إذ استخدمت الشركة نماذج أولية داخلية لمشروع أسترا Project Astra.

وتخلّت جوجل عن جهودها في مجال أجهزة النظارات في العام الماضي لصالح إستراتيجية ترخيص البرامج.

ويشار إلى أن جوجل عقدت في السابق شراكة مع Luxottica – التي اندمجت لاحقًا في Essilor لتصبح EssilorLuxottica – من أجل نظارة Google Glass التي صممها سيرجي برين.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشاع فيه أن جوجل تستعد لإطلاق نظارة رأس للمطورين بالتعاون مع سامسونج في شهر أكتوبر قبل طرحها في عام 2025.