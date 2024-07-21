إنتل توفر الذكاء الاصطناعي للرياضيين الأولمبيين

أعلنت إنتل شراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية لتقديم حل ذكاء اصطناعي توليدي للاسترجاع المعزز لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في هذا الحدث.

وتسلط إنتل الضوء على أهمية حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في مواجهة التحديات، مثل التكلفة والحجم والدقة والخصوصية والأمان.

ويُعد الاسترجاع المعزز أمرًا بالغ الأهمية لأنه يتيح الاستخدام الآمن للبيانات، مما يحسن جودة وموثوقية مخرجات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد هذا أمرًا ضروريًا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الفعالة في بيئة تركز على البيانات اليوم.

ويحتوي حل الذكاء الاصطناعي التوليدي روبوت دردشة يسمى AthleteGPT مدمجًا في منصة Athlete365.

وصمم روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي AthleteGPT لمساعدة ما يقرب من 11000 رياضي من خلفيات متنوعة، ويوفر معلومات في الوقت الفعلي أثناء إقامتهم في القرية الأولمبية.

ومدعومًا بمسرعات Intel Gaudi ومعالجات Xeon، يساعد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الرياضيين في التنقل ضمن المكان والالتزام بالإرشادات، مما يسمح لهم بالتركيز على أدائهم.

وتتعاون إنتل مع شركاء الصناعة لإنشاء حل مفتوح المصدر وقابل للتشغيل البيني لنشر الاسترجاع المعزز بسهولة.

ويوفر حل الذكاء الاصطناعي التوليدي نهجًا مبسطًا لنشر حلول الاسترجاع المعزز في مراكز بيانات المؤسسة، وهو مصمم ليكون مرنًا وقابلًا للتخصيص.

ويتضمن نهج إنتل استخدام منصات الذكاء الاصطناعي والمعايير المفتوحة والنظام البيئي القوي للبرامج والأنظمة، مما يسمح للمطورين ببناء حلول ذكاء اصطناعي توليدي للاسترجاع المعزز مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات المؤسسات.

ويعتمد حل الذكاء الاصطناعي التوليدي على منصة الذكاء الاصطناعي المفتوحة للمؤسسات OPEA ويوفر طريقة نشر مبسطة لحلول الاسترجاع المعزز.

وتعمل إنتل على توسيع الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال شراكات مع جوجل و IBM بصفتها جزءًا من التحالف من أجل الذكاء الاصطناعي الآمن CoSAI الهادف إلى تعزيز الثقة بتطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي معرض حديثه عن التعاون، قال جاستن هوتارد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل والمدير العام لمركز البيانات ومجموعة الذكاء الاصطناعي: “من خلال شراكتنا مع اللجنة الأولمبية الدولية، نعرض التزامنا بإتاحة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. نعمل على إنشاء بيئة مفتوحة تشجع الابتكار والإبداع، مما يسمح للمطورين والمؤسسات بصياغة حلول مخصصة للذكاء الاصطناعي تحقق نتائج حقيقية. من خلال تبني نظام بيئي تعاوني، تعمل إنتل على تعزيز الدعم للرياضيين وتوسيع الإمكانيات لعملائنا”.