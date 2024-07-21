أهم مزايا نموذج GPT-4o mini وكيفية الوصول إليه

أطلقت شركة OpenAI صاحبة تطبيق ChatGPT، نموذجًا لغويًا جديدًا يسمى GPT-4o Mini يوم الخميس، وتقول الشركة إنه أكثر ذكاءً وأرخص من GPT-3.5 Turbo، وهو نموذج سابق صممته الشركة للمهام السهلة.

يَعِد هذا النموذج الجديد بتقديم أداء عالٍ بتكلفة أقل بكثير من النماذج اللغوية الأخرى من الشركة؛ مما يجعل الذكاء الاصطناعي المتقدم في متناول جمهور أوسع.

تأمل OpenAI أن يستخدم المطورون GPT-4o Mini “لتوسيع نطاق التطبيقات المبنية على الذكاء الاصطناعي بنحو كبير”، وفقًا لما ورد في منشور على مدونتها.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزايا GPT-4o mini وكيفية الوصول إليه:

أولًا: ما نموذج GPT-4o mini؟

تُعدّ روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT الواجهة التي نستخدمها للتواصل مع النماذج اللغوية الكبيرة LLMs، مثل GPT-4o Mini والنموذج الأكبر حجمًا GPT-4o. وتُدرّب هذه النماذج على فهم كيفية استخدامنا للغة حتى تتمكن من إنشاء محتوى يبدو وكأنه من إنسان.

يمكن أن يحتوي نموذج LLM على مليار مَعلم أو أكثر، وهو مقياس لكمية المحتوى الذي يمكنه استيعابه قبل إنتاج استجابة للمطالبة الخاصة بك. وهذا يعني أن نماذج LLMs يمكنها التعلم من الكثير من البيانات وفهم الكثير، ولكنها مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة بسبب الحاجة إلى خوادم واسعة النطاق.

وأما النموذج اللغوي الصغير فهو أقل تكلفة؛ لأنه لا يتطلب موارد الحوسبة أو التكلفة نفسها التي تتطلبها النماذج الكبيرة. ويُعد Phi-3 Mini من مايكروسوفت، من الأمثلة على النماذج اللغوية الصغيرة، وقد صُمم هذا النموذج للعمل على الهواتف والحواسيب الشخصية، وهناك أيضًا نموذج Gemini 1.5 Flash الصغير من جوجل، وأحدث نموذج صغير هو GPT-4o Mini من OpenAI.

GPT-4o mini هو نسخة أصغر وأرخص من نموذج OpenAI الرائد GPT-4o، وهو مُصمم لتقديم نتائج عالية الجودة مع تقليل التكاليف المرتبطة بنشر الذكاء الاصطناعي بنحو كبير.

يمتاز هذا النموذج بأنه متعدد الوسائط، فهو قادر على التعامل مع المدخلات النصية والصوتية والفيديو، وإنشاء المخرجات في تنسيقات مختلفة مثل: النص والصوت والصور.

ومع أنه أصغر من نماذج OpenAI الأخرى، فإن GPT-4o mini يتضمن نافذة سياق (context window) تبلغ 128000 رمز، ويُعد GPT-4o mini مصدرًا غنيًا بالمعلومات، حيث تصل معرفته حتى أكتوبر 2023. وللمقارنة، يحتوي نموذج GPT-4o على نافذة السياق نفسها، وأما GPT-3.5 Turbo فيحتوي على نافذة سياق تبلغ 16000 رمز.

وتُعد نوافذ السياق في الذكاء الاصطناعي عوامل تؤثر في قدرة النماذج اللغوية، وتتضمن كافة المدخلات التي يستخدمها النموذج للفهم والاستجابة للمطالبات، ويحدد حجم نافذة السياق مقدار المعلومات التي يمكن للنموذج أن يتذكرها من وقت سابق في المحادثة أو المستند، مما يؤثر في قدرته على إنتاج استجابات متماسكة وذات صلة.

ثانيًا: ما مزايا نموذج GPT-4o mini ؟

إليك أهم مزايا GPT-4o mini وما تعنيه للمستخدمين والمطورين:

1- التكلفة المنخفضة:

من المزايا البارزة لنموذج GPT-4o mini هو سعره المعقول. فهو مصمم ليكون أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالنماذج السابقة من OpenAI؛ إذ تبلغ تكلفة كل مليون رمز إدخال (input tokens) 15 سنتًا وتبلغ تكلفة كل مليون رمز إخراج (output tokens) 60 سنتًا. وللمقارنة، تبلغ تكلفة GPT-4o الذي أُصدر في مايو 5 دولارات لكل مليون رمز إدخال وتبلغ 15 دولارًا لكل مليون رمز إخراج.

والرموز (tokens) في النماذج اللغوية هي أجزاء من الكلمات، فقبل أن تعالج واجهة برمجة التطبيقات (API) الطلب، تُقسّم المدخلات إلى رموز مميزة، ولهذه الرموز تكلفة معينة بحسب عددها والنموذج اللغوي المُستخدم.

وهذا التخفيض في التكلفة لنموذج GPT-4o mini لا يأتي على حساب الأداء، مما يجعله أداة قيمة للشركات والمطورين على حد سواء.

وقد أشارت OpenAI إلى أن GPT-4o mini يمهد الطريق أمام المطورين لبناء وتوسيع نطاق تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي القوية بكفاءة عالية وبأسعار معقولة.

2- الأداء العالي المستوى:

يقدم GPT-4o mini أداءً استثنائيًا عبر مجموعة متنوعة من المعايير. فقد حقق دقة عالية في الأداء تبلغ نسبتها 82% وفقًا لمعيار MMLU، متفوقًا على النماذج الصغيرة الأخرى. مثل: Gemini Flash من جوجل و Claude Haiku من Anthropic.

3- نافذة السياق الموسّعة :

مع نافذة سياق تصل إلى 128000 رمز، يمكن لنموذج GPT-4o mini التعامل مع المحادثات الطويلة والمهام المعقدة دون فقدان السياق. وهذه المزية مفيدة للتطبيقات المتعلقة بخدمة العملاء وإنشاء المحتوى والمهام التحليلية التفصيلية.

4- دعم المدخلات المتعددة الوسائط:

يدعم GPT-4o mini المدخلات المتعددة الوسائط، مما يسمح له بمعالجة النصوص والمقاطع الصوتية والصور في وقت واحد. هذا يجعله نموذجًا متعدد الاستخدامات لتطوير التطبيقات التي تتطلب استخدام الوسائط المختلفة.

5- زمن الاستجابة المُحسّن:

يوفر النموذج أوقات استجابة محسنة، مما يجعله أسرع من النماذج السابقة. ويؤدي تقليل زمن الانتظار إلى تحسين تجربة المستخدم، خاصة في التطبيقات التي تتطلب استجابات فورية مثل: تطبيقات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين.

6- الدعم المُحسّن للغات:

بفضل مُعالج الرموز المحسن يمتاز نموذج GPT-4o mini بقدرته على التعامل بنحو جيد مع النصوص المكتوبة باللغات غير الإنجليزية، مما يجعله أكثر فعالية من حيث التكلفة للتطبيقات المتعددة اللغات مقارنةً بنموذج GPT-4o.

7- الكفاءة العالية في الحسابات الرياضية والترميز:

يُظهر GPT-4o mini قدرة تفكير رياضي وقدرات ترميز متفوقة مقارنة بالنماذج الصغيرة الأخرى. فقد حقق النموذج نسبة قدرها 87.0% وفقًا لمعيار MGSM للتفكير الرياضي، متفوقًا بذلك على Gemini Flash الذي حقق نسبة قدرها (75.5%) ونموذج Claude Haiku الذي حقق نسبة قدرها (71.7%).

وقد حقق GPT-4o mini ما تبلغ نسبته 87.2% وفقًا لمعيار HumanEval في الترميز، متفوقًا بذلك على Gemini Flash الذي حقق ما تبلغ نسبته (71.5%) ونموذج Claude Haiku الذي حقق ما تبلغ نسبته (75.9%)، مما عزز مكانته كأفضل نموذج صغير في هذه المجالات.

ثالثًا: تطبيقات واقعية لنموذج GPT-4o mini:

اختبرت العديد من الشركات بالفعل GPT-4o mini وأبلغت عن تحسينات كبيرة في الأداء وتوفير التكاليف. على سبيل المثال: وجدت Ramp، وهي شركة تكنولوجيا مالية، أن GPT-4o mini فعال في استخراج البيانات من ملفات الإيصالات.

ولاحظت Superhuman، وهي أداة إنتاجية مخصصة لتسهيل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني، أن GPT-4o mini أنتج ردودًا عالية الجودة على البريد الإلكتروني عند تزويده بسجل المحادثة. وتُظهر هذه التطبيقات الواقعية تنوع GPT-4o mini وعمليته في مجالات مختلفة، من التمويل إلى أدوات الإنتاجية

ثالثًا: كيف يمكنك الوصول إلى GPT-4o mini؟

يمكن للمطورين الوصول إلى GPT-4o mini من خلال منصة OpenAI API. ويمكن لجميع مُستخدمي روبوت ChatGPT التفاعل مع GPT-4o mini من خلال ChatGPT مباشرة على النحو التالي:

الإصدار المجاني و Plus و Team: يمكن الآن الوصول إلى GPT-4o mini كنموذج افتراضي على ChatGPT.

لمستخدمي إصدار Enterprise: سيكون GPT-4o mini متاحًا على ChatGPT بعد أسبوع.