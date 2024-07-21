أبرز 5 مزايا جديدة في الإصدار التجريبي العام من macOS Sequoia وكيفية استخدامها 

وصلت النسخة التجريبية العامة من macOS Sequoia لتقدم تجربة استخدام مُحسنة ومعززة للإنتاجية لحواسيب ماك، وتتضمن هذه النسخة التجريبية مجموعة من المزايا الجديدة التي يمكن لمستخدمي حواسيب ماك تجربتها في الوقت الحالي بعد تثبيت هذه النسخة في حواسيبهم، ولكن من المهم معرفة أن النسخة التجريبية غير مستقرة وقد تتسبب ببعض المشكلات في حاسوبك فعليك تثبيتها في حاسوب غير حاسوبك الأساسي.

إليك أبرز 5 مزايا متوفرة في النسخة التجريبية من نظام macOS Sequoia:

1- مزية Windows Tiling:

تتيح لك مزية Windows Tiling إمكانية تثبيت النوافذ في مكانها. على سبيل المثال: يمكنك وضع نافذة المتصفح على الجهة اليسرى من الشاشة وفتح مقطع فيديو في الجهة اليمنى.

يمكنك استخدام Windows Tiling بتمرير مؤشر الماوس فوق النقطة الخضراء الموجودة في الجهة اليسرى العلوية من النافذة بعد التحقق من أن النافذة ليست في وضع ملء الشاشة. وبعد ذلك، يمكنك محاذاة النافذة إلى الجهة اليسرى أو اليمنى أو الجهة العلوية أو السفلية، ثم يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع النوافذ الأخرى للحصول على تجربة تعدد مهام سلسة.

2- الاختصارات الصوتية:

في قسم إمكانية الوصول، يوجد خيار جديد يسمى (الاختصارات الصوتية) Vocal Shortcuts يسمح لك بتعليم حاسوب ماك الخاص بك عبارة مخصصة لمطالبته بتنفيذ إجراء محدد.

يمكنك تشغيل هذه المزية باتباع الخطوات التالية بعد تثبيت نظام macOS Sequoia في حاسوبك:

انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settings، ثم اختر (إمكانية الوصول) Accessibility. انقر فوق خيار (الاختصارات الصوتية) Vocal Shortcuts. انقر فوق (إعداد) Set Up، ثم (متابعة) Continue. اختر إجراءً من القائمة، على سبيل المثال: اختر (تكبير) Zoom، ثم اكتب العبارة التي ترغب في نطقها لتنفيذ أمر التكبير، ثم اضغط على (متابعة) Continue. سيُطلب منك بعد ذلك تكرار لفظ العبارة ثلاث مرات، وبعد الانتهاء اضغط على (متابعة) Continue.

3- مزية ملاحظات الرياضيات:

تتيح مزية (ملاحظات الرياضيات) Math Notes استخدام قلم آبل الذكي لكتابة مسألة حسابية على جهاز آيباد اللوحي وسيكتشف الجهاز ذلك فورًا ويولّد تطبيق الآلة الحاسبة إجابة لك بمجرد كتابة علامة (=). ومع ذلك، فإن هذه المزية ليست مخصصة لأجهزة آيباد فقط، بل يمكنك أيضًا استخدامها في حواسيب ماك في نظام macOS Sequoia باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الآلة الحاسبة، ثم انقر فوق أيقونة الحاسبة. اضغط على (ملاحظات الرياضيات) Math Notes. ابدأ بكتابة المعادلة، وبعد وضع علامة يساوي (=) ستظهر الإجابة باللون الأصفر.

4- تمييز الملاحظات:

أجرت آبل بعض التعديلات في تطبيق الملاحظات في نظام macOS Sequoia لمساعدتك في تنظيم ملاحظاتك وتخصيصها، ومن هذه المزايا: تمييز العبارات بألوان محددة.

على سبيل المثال: يمكنك تمييز بعض العبارات في نص معين بألوان مختلفة داخل الملاحظة لتسهيل الوصول إلى معلومة معينة، ويمكنك القيام بذلك بتحديد النص، ثم الضغط على أيقونة “Aa”، ثم النقر على النقطة الأرجوانية. بعد ذلك يمكنك اختيار اللون الوردي أو البرتقالي أو الأخضر أو الأزرق.

5- نسخ المذكرات الصوتية:

في نظام macOS Sequoia يمكنك الحصول على نسخة مكتوبة من الملاحظات الصوتية التي تسجلها في تطبيق المذكرات الصوتية (Voice Memo) المدمج في حواسيب ماك.

لتجربة هذه المزية، انتقل إلى تطبيق المذكرات الصوتية، ثم اضغط على زر التسجيل الأحمر. وبعد أن تنتهي، اضغط على أيقونة الفقاعة في الزاوية اليمنى العلوية، وستحصل على نسخة مكتوبة من التسجيل الصوتي.