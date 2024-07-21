آبل تطرح نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على Llama 2 من ميتا

أصدرت آبل النموذج اللغوي الصغير الجديد المفتوح المصدر DCLM الذي يضم ما يصل إلى 7 مليارات معلمة.

ويأتي النموذج من فريق البحث في الشركة العامل بصفته جزءًا من مشروع DataComp for Language Models.

ويتضمن النموذج العناصر الأساسية والتعليمات البرمجية للتدريب ومجموعة البيانات، ودربت آبل النموذج على ما يصل إلى 2.5 تريليون رمز مميز من مجموعات البيانات المفتوحة.

ويستخدم DCLM البيانات الإنجليزية ويحتوي نافذة سياق قدرها 2048 رمزًا مميزًا. وحقق النموذج درجة قدرها 63.7 في المئة في معيار تقييم قدرات نماذج اللغة MMLU، مما يضعه بين نموذجي Mistral-7B و Llama3 في مقاييس الأداء.

ويتوفر النموذج الجديد بموجب ترخيص Apple Sample Code وهو متاح عبر Hugging Face. ودربت آبل النموذج باستخدام PyTorch مع إطار عمل OpenLM، مما يتوافق مع أداء نماذج مجموعة البيانات المغلقة، مثل ميسترال.

وبقيادة فريق من الباحثين، ويشمل ذلك الباحثين في آبل وجامعة واشنطن ومعهد تويوتا للأبحاث، يمكن وصف مشروع DataComp بأنه جهد تعاوني لتصميم مجموعات بيانات عالية الجودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في المجال المتعدد الوسائط.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت آبل في WWDC 2024 تقنية Apple Intelligence لتعزيز قدرات سيري باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومن أجل الغرض نفسه، طورت آبل نموذجًا لغويًا ضمن الجهاز يحتوي ما يصل إلى 3 مليارات معلمة ونموذج أكبر قائم على الخادم يمكن الوصول إليه عبر الحوسبة السحابية الخاصة من خلال خوادم آبل.

وطورت آبل هذه النماذج باستخدام إطار عمل AXLearn، وهو مشروع مفتوح المصدر يعتمد على JAX و XLA.

وفي وقت سابق من هذا العام، طرحت آبل أيضًا سلسلة نماذج MM1 المفتوحة المصدر والمتميزة بنماذج ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط مع 30 مليار معلمة، ونموذج ReALM، الذي يجمع بين النص والصور لتحسين التفاعل.

وأصدرت الشركة أيضًا Ferret-UI، وهو نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط مصمم لتنفيذ المهام بدقة فيما يتعلق بواجهات المستخدم والتعامل مع التعليمات اللغوية.

ويكمن التركيز الأساسي لنموذج Ferret-UI في قدرته المتعددة الوسائط، إذ يجمع بين الفهم المتقدم للغة والفهم البصري المصمم خصوصًا لشاشات واجهة المستخدم المحمولة، ويتضمن إمكانات الإحالة والاستدلال.