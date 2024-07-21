آبل تحذر مستخدمي آيفون من متصفح كروم في حملة دعائية جديدة

أطلقت شركة آبل حملة إعلانية جديدة تروج لمزايا الخصوصية في متصفح سفاري الموجود افتراضيًا في أجهزتها، وتحذّر المستخدمين من مخاطر تصفح الويب باستخدام متصفحات غير مسماة، مع الإشارة بنحو واضح إلى متصفح جوجل كروم.

ويستخدم الإعلان الذي يحمل عنوان “الخصوصية في أجهزة آيفون” مشاهد درامية مختلفة لطيور آلية تتبع المستخدمين، وتراقبهم في أماكن مختلفة عند تصفح الإنترنت.

ويرى مراقبون أن آبل اعتمدت على أسلوب التخويف لتأكيد أهمية الخصوصية بهدف إقناع مستخدمي هواتف آيفون باستخدام متصفح سفاري عوضًا عن المتصفحات الأخرى، وأن الشركة استلهمت الإعلان من مسلسل “بلاك ميرور” الشهير، الذي يركز على الجوانب السلبية للتقنية الحديثة.

ولم يذكر الإعلان متصفح جوجل كروم تحديدًا، لكن من الواضح أن متصفح كروم هو الهدف الأساسي من الإعلان، خاصة وأنه يستحوذ حاليًا على نسبة قدرها 67% من سوق المتصفحات على الأجهزة المحمولة، مقابل نسبة قدرها 23% فقط لمتصفح سفاري، وفقًا لإحصائيات منصة StatCounter.

وتؤكد آبل في رابط لموقعها الرسمي مصاحب للإعلان أن “آبل تؤمن بأن المستخدمين يجب ألا يتعرضوا للتتبع عبر الويب دون علمهم أو موافقتهم”. كما تزعم الشركة أن وضع التصفح الخاص في سفاري يوفر حماية أفضل مقارنة بوضع التصفح الخفي في كروم، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل منع تتبع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز).

وتتزامن هذه الحملة مع التغييرات الأخيرة التي طرأت على نظام التشغيل iOS من آبل بسبب قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي، إذ أصبح بإمكان المتصفحات الخارجية استخدام محركات تصفح مختلفة عن محرك آبل WebKit، وقد يؤدي ذلك إلى تقديم تلك المتصفحات تجربة تصفح أفضل في هواتف آيفون، مما يهدد هيمنة سفاري.

ومن الجدير بالذكر أن القانون نفسه فرض على آبل طرح خيار يسمح للمستخدمين باختيار المتصفح الافتراضي الخاص بهم لأول مرة، وهو ما قدمته آبل مع تحديث iOS 17.4.

ويوفر سفاري حماية قوية للخصوصية بنحو افتراضي. ومع ذلك، يمكن لمستخدمي كروم تعديل إعداداتهم لتحسين الخصوصية، كما يمكن اللجوء إلى متصفحات أخرى في هواتف آيفون تركز على الخصوصية مثل Brave و Arc وغيرها.