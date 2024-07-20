طورت مجموعة من الباحثين في OpenAI تقنية تسمى “التسلسل الهرمي للتعليمات” تعزز دفاعات نموذج الذكاء الاصطناعي تجاه سوء الاستخدام والتعليمات غير المصرح بها.

وتعطي نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطبق هذه التقنية أهمية للتوجيه الأصلي للمطور، بدلًا من الاستماع إلى التوجيهات المخادعة التي يدخلها المستخدم.

ويُعد GPT-4o Mini نموذج الذكاء الاصطناعي الأول الذي يحصل على طريقة الأمان الجديدة. وأوضح أوليفييه جودمينت، رئيس قسم منتج واجهة برمجة التطبيقات في OpenAI، أن تقنية “التسلسل الهرمي للتعليمات” تمنع عمليات حقن التوجيه، المعروفة أيضًا باسم خداع الذكاء الاصطناعي بأوامر خادعة.

وقال جودمينت: “التقنية الجديدة تعلم نموذج الذكاء الاصطناعي أن يمتثل لرسالة نظام المطور، وذلك من أجل وقف الهجوم المسمى “تجاهل جميع التعليمات السابقة”.

وفي حال كان هناك تعارض، فإن التقنية تخبر النموذج بأن عليه اتباع رسالة النظام أولًا. وتتوقع OpenAI أن هذه التقنية الجديدة ستجعل النموذج أكثر أمانًا من ذي قبل.

وتشير آلية الأمان الجديدة هذه إلى ما تأمل OpenAI الوصول إليه، وهو تشغيل وكلاء مؤتمتين بالكامل يديرون حياتك الرقمية.

وأعلنت الشركة سابقًا أنها على وشك بناء هؤلاء الوكلاء، وتذكر الورقة البحثية طريقة “التسلسل الهرمي للتعليمات” بصفتها آلية أمان ضرورية قبل إطلاق الوكلاء على نطاق واسع.

وتفتقر النماذج اللغوية الكبيرة الحالية، كما توضح ورقة البحث، إلى القدرات اللازمة للتعامل مع توجيهات المستخدم وتعليمات النظام التي يحددها المطور بطريقة مختلفة.

وتمنح هذه الطريقة الجديدة امتيازات مرتفعة لتعليمات النظام مع منح التوجيهات غير الصحيحة امتيازات منخفضة.

وتحدد النماذج التوجيهات غير الصحيحة من خلال التدريب على اكتشاف التوجيهات السيئة وتجاهلها، أو الرد بأن النموذج غير قادر على مساعدتك في استفسارك.

وتقول الورقة البحثية: “نتصور ضرورة وجود أنواع أخرى من حواجز الحماية المعقدة في المستقبل، وخاصة لحالات استخدام الوكيل. شبكة الإنترنت الحديثة مزودة بوسائل حماية تتراوح بين متصفحات الويب التي تكتشف مواقع الويب غير الآمنة ومصنفات البريد العشوائي المستندة إلى التعلم الآلي لمحاولات التصيد الاحتيالي”.

وفي حال كنت تحاول إساءة استخدام روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، فإن الأمر أصبح أكثر صعوبة مع GPT-4o Mini.