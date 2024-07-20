العاشرة تك
CrowdStrike ومايكروسوفت.. فوضى تقنية عابرة للقارات
- تأثرت المطارات والبنوك والمتاجر وقطاعات الأعمال بعد أن تسبب خطأ برمجي في فوضى تكنولوجية عالمية، فقد تعرضت العديد من القطاعات حول العالم يوم الجمعة لانقطاعات واسعة النطاق في أنظمة تكنولوجيا المعلومات؛ مما أدى إلى إلغاء قرابة 1400 رحلة جوية وتأثر قطاعات البنوك والرعاية الصحية والمتاجر. وقد أشارت شركة الأمن السيبراني كراود سترايك CrowdStrike إلى وجود عُطل في أحد تحديثات برمجياتها؛ مما أثّر في أنظمة تشغيل ويندوز. وقالت الشركة إنها قامت بإصلاح المشكلة، لكنها اعترفت بأن ذلك قد يستغرق بعض الوقت حتى تعود الأنظمة للعمل بنحو كامل.
- بعد بدء ظهور المشكلات التكنولوجية في مختلف القطاعات قالت وكالة فرانس برس إن مايكروسوفت تتخذ “إجراءات تخفيفية” بعد ظهور مشاكل في الخدمة. وأوضحت أن انقطاع الخدمة بدأ قرابة الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الحادية عشر مساء بتوقيت غرينتش) يوم الخميس. وقالت الشركة إنها تتحقق من وجود مشكلة في خدمات السحابة في الولايات المتحدة تؤثر في العديد من تطبيقاتها وخدماتها.
- أكدت عدة جهات رسمية سعودية عدم تأثرها بالخلل التقني العالمي الذي شهده العالم صباح أمس الجمعة، والذي تسببت به شركة CrowdStrike الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني؛ وذلك بعد إصدارها تحديثًا برمجيًا أدى إلى توقف الأنظمة العاملة بنظام التشغيل ويندوز لدى العديد من شركات الطيران والبنوك ووسائل الإعلام والشركات المالية والمستشفيات والمتاجر وغيرها. ومن جهة أخرى، قالت جهات أخرى إن تأثير هذا الخطأ التقني كان محدودًا.
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