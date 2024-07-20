هيئة الأمن السيبراني السعودية: تأثير العطل التقني العالمي في المملكة محدود

أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، أن تأثير العطل التقني العالمي الذي شهده العالم يوم الجمعة 19 من يوليو 2024 في المملكة العربية السعودية كان محدودًا.

وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم: “إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعطل العديد من الأنظمة الفنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، فقد أوضحت الهيئة أن التأثير في الجهات الوطنية في المملكة يُعدّ محدودًا، وفق ما تم رصده حتى الآن”.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأعطال التي حدثت حول العالم، قد نتجت عن إطلاق شركة (كراود سترايك) CrowdStrike، للأمن السيبراني، فجر يوم الجمعة، حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، الذي تضمن خللًا فنيًا.

بيان صحفي من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني pic.twitter.com/veRYX7nXOj — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) July 19, 2024

وأوضحت الهيئة أنه بفضل ما يحظى به قطاع الأمن السيبراني من دعم ورعاية كبيرين من القيادة السعودية، فقد وضعت الهيئة التدابير الاستباقية لرصد التهديدات والمخاطر السيبرانية ومتابعتها، وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، إضافة إلى جهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عنها عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة، مما كان له الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة، كما تتابع الهيئة التزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير.

وأشارت إلى أنها مستمرة في المتابعة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين)، كما تعمل بالشراكة مع كافة الجهات الوطنية لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني، بوصفه هدفًا ومقومًا أساسيًا لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.

سلامة أنظمة قطاع التأمين في السعودية:

أكدت هيئة التأمين أيضًا سلامة أنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعودي من أي خلل تقني وعدم تأثرها بالعطل التقني العالمي، وذلك نظرًا إلى ما تحظى به في المملكة من بنية تحتية رقمية متينة وأنظمة حماية قوية، بحسب بيان لها الجمعة.

#هيئة_التأمين تؤكد سلامة أنظمتها وأنظمة قطاع التأمين في المملكة. pic.twitter.com/MfkHsXtobM — هيئة التأمين | Insurance Authority (@IA_GOV) July 19, 2024

عودة العمليات التشغيلية في المطارات السعودية:

أعلنت شركة مطارات القابضة السعودية، في بيان لها الجمعة، عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتجمع مطارات الثاني. وقد جاء ذلك بعد امتداد أثر العطل التقني العالمي على عدد من الناقلات الجوية في مطارات المملكة خلال يوم الجمعة.

بيان صحفي: عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في #مطارات المملكة بعد تجاوز الخلل التقني العالمي. pic.twitter.com/tzQQV5WAwC — مطارات القابضة (@MATARAT_KSA) July 19, 2024

وأكدت شركة (مطارات) ضرورة تواصل المسافرين مع الناقلات الجوية قبل التوجه إلى المطارات لمعرفة المزيد عن رحلاتهم ومستجدات مواعيدها، والاطلاع على لائحة حقوق المسافرين المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.