ميتا تمضي قدمًا في خططها لإطلاق نظارة كويست 4

لا تزال ميتا تمضي قدمًا في خططها لإطلاق نظارة الرأس كويست 4 في عام 2026، إلى جانب نظارة رأس متطورة في عام 2027، وذلك بغض النظر عن تسريح الموظفين سابقًا في قسم مختبرات الواقع.

وفي حين أن كويست 3 على وشك الاحتفال بعيد ميلادها الأول، يشير تقرير جديد من The Information إلى أن خليفتها ستتجه إلى السوق في غضون عامين فقط من الآن.

ولم يكشف التقرير الكثير عن الأجهزة، مع أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها معلومات عن جداول زمنية محددة للأجهزة.

ومن المفترض أن يكون لدى كويست 4 إصدار قياسي ومتميز، يشار إليهما داخليًا باسم Pismo Low و Pismo High.

وفي الوقت نفسه، من المفترض إصدار نظارة الرأس المتطورة التي تحمل الاسم الرمزي La Jolla في عام 2027، وذلك بهدف التنافس مع نظارة آبل المسماة فيجين برو.

ولم يذكر التقرير Ventura، وهي نظارة رأس بأسعار معقولة ذكرتها التقارير سابقًا وقد تطرحها ميتا في وقت لاحق من هذا العام.

وبصرف النظر عن نظارة الرأس كويست، من المتوقع أيضًا أن تطلق ميتا نظارة واقع معزز مع شاشة عرض جيدة.

ويشير تقرير The Information إلى أن هناك بعض الشكوك المحيطة بهذه النظارات. وعلى عكس نظارات راي بان الذكية الحالية، يقال إن هذه النظارة تزن نحو 70 جرامًا مع تصميم ضخم بسبب الشاشة.

ويوضح التقرير أن هذا الحجم يعني أن النظارة لن تحمل على الأرجح علامة راي بان التجارية. ويُزعم أن الشركة الأم لشركة راي بان EssilorLuxottica لم تكن راضية عن النظارة.

وفي حال صدقت معلومات التقرير، فإن مسألة التصميم الضخم لن تكون مفاجئة، إذ واجهت معظم نظارات الواقع المعزز المزودة بشاشات العرض المشكلة نفسها.

وفي الوقت الحالي، يُعد من الصعب تصغير حجم شاشات العرض إلى حجم يمكن ارتداؤه بطريقة مريحة مع الحفاظ أيضًا على الحد الأدنى من عمر البطارية والطاقة.

ونتيجة لذلك، فإن معظم الشركات التي جربت نظارات الواقع المعزز تخلت عن الموضة، وهو ما كان في حد ذاته عائقًا رئيسيًا أمام اعتماد المستهلك.