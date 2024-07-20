ميتا تطرح تطبيق كويست المعاد تصميمه

تطرح ميتا نسخة مجددة من تطبيق كويست للهاتف المحمول تربطه بطريقة وثيقة مع منصتها الاجتماعية الثلاثية الأبعاد Horizon Worlds.

ويأتي التطبيق المسمى الآن Meta Horizon مزودًا بعلامة تبويب جديدة تتيح لك إكمال المهام من هاتفك وتخصيص الصورة الرمزية.

ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لاستكشاف عوالم جديدة والانضمام إليها، بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء في Horizon Worlds التي أطلقتها ميتا عبر الهاتف المحمول والويب في شهر سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حصل التطبيق سابقًا على إصلاح شامل أدى إلى تغيير التصميم وزيادة سرعة تحميل صفحات المتجر ونتائج البحث والمحتويات الأخرى.

وتقول ميتا إن التحديث لن يزيل أي مزايا في التطبيق الحالي، ولا يزال بإمكانك استخدامه لإعداد نظارة الرأس كويست وتصفح مكتبة التطبيقات في متجر Meta Horizon.

ويوجد تحديث صغير آخر قادم إلى تطبيق Meta Horizon وهو إضافة الوضع الفاتح، مما يتيح لك التبديل بسهولة بين الوضع الفاتح والداكن وقتما تشاء.

وتزيد إعادة التصميم بروز الأصدقاء والموجز الخوارزمي، مما يتطلب نقر أيقونات صغيرة في الجهة العلوية من أجل الوصول إلى المتجر أو إعدادات نظارة الرأس.

وأطلقت ميتا أيضًا خلاصة جديدة تعرض محتوى من المبدعين في تطبيق الهاتف المحمول في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي التحديث في الوقت الذي تتطلع فيه ميتا إلى توسيع Horizon Worlds وتعاملها مع صناعة الواقع الافتراضي.

وفي شهر أبريل، أعلنت الشركة خططًا لترخيص نظام تشغيل نظارة الرأس المسمى Horizon OS لشركات، مثل أسوس ولينوفو.

وتبدأ الشركة أيضًا بعرض عناوين App Lab التجريبية بطريقة بارزة في متجر Meta Horizon Store وتحاول تسهيل إحضار المطورين لألعابهم المحمولة إلى Horizon OS.

ويُعد تغيير الاسم جزءًا من إعادة تسمية ميتا للعلامة التجارية الواسعة لمنصة برمجيات كويست إلى Horizon.

كما تعيد الشركة تسمية نظام التشغيل Quest إلى Horizon OS، مع إعادة تسمية متجر Quest Store إلى Horizon Store.

ويهدف تغيير العلامة التجارية إلى توسيع المنصة لتشمل نظارات الرأس من شركات أخرى. وتظل كويست هي العلامة التجارية لأجهزة ميتا، في حين تصبح Horizon هي العلامة التجارية لمجموعة البرامج، ويشمل ذلك المنصة والمتجر.