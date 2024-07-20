“موهبة” واليونسكو توقعان اتفاقية لتعزيز تعليم “STEM” في الدول العربية

وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، اليوم اتفاقية شراكة إستراتيجية مع منظمة اليونسكو، بهدف إطلاق مشروع (منصة واحة موهبة واليونسكو) لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للطلبة في الدول العربية.

وقد وُقعّت هذه الاتفاقية في مقر المنظمة في باريس، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، إذ تمثّل هذه الشراكة لحظة محورية في تقدم الابتكار والإبداع والتميز العلمي في المنطقة العربية.

كما تؤكد الدور الرائد لموهبة في اكتشاف المواهب وتمكين الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات محليًا ودوليًا.

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اتفاقية شراكة استراتيجية بين موهبة واليونسكو لإطلاق "مشروع منصة واحة موهبة واليونسكو" لتعزيز تعليم STEM في الدول العربية pic.twitter.com/9J5b5pKHAV — موهبة (@mawhiba) July 20, 2024

وقد أعربت الدكتورة آمال بنت عبد الله الهزاع، الأمينة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، عن شرف المؤسسة البالغ في الشراكة مع اليونسكو، مؤكدة الالتزام المشترك بتمكين الطلبة في الدول العربية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التعليم والابتكار.

وشددت على أهمية هذا التعاون ضمن إطار رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى تقدم المملكة بفضل القيادة الرشيدة في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية كافة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ليديا آرثر بريتو، مساعدة المدير العام لليونسكو للعلوم الطبيعية، عن سعادتها بتوقيع هذه الشراكة الإستراتيجية مع (موهبة)، لكونها تتناول جانبًا مهمًا من عمل اليونسكو في مجال العلوم، مبينةً أن هذه الشراكة تهدف إلى تزويد الشباب بالمعرفة والقدرات اللازمة، وتحفيزهم لاستخدام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمواجهة التحديات العالمية.

وأوضحت أن الخبرة التي اكتسبتها (موهبة) في العمل مع الشباب في المملكة العربية السعودية ستساعد في تبادل هذه الخبرات، مع إمكانية التوسع إلى أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم من أجل أهداف التنمية المستدامة.

منصة واحة موهبة واليونسكو:

تشكل المنصة الإلكترونية واحة موهبة واليونسكو للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات محور هذه المبادرة، إذ ستعمل كمنصة عالمية للمعارض الوطنية والمحلية والدولية؛ وتهدف إلى توفير فرص قيمة للطلبة العرب لعرض مواهبهم والحصول على اعتراف دولي، إضافةً إلى تنفيذ تقييمات فورية للمدارس المتوسطة والثانوية في الدول العربية لرفع معايير التعليم والبنية التحتية.

واعترافًا بالدور المحوري للمعلمين، ستركز الشراكة في تدريب معلمي العلوم العرب لقيادة البحوث وإرشاد الطلاب في المشاريع العلمية، مما يعزز الجودة العامة لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز الفهم العام للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال برامج تدريبية مستهدفة، خاصةً للأطفال فيما قبل المراحل الابتدائية والشابات، لضمان الشمولية وإمكانية الوصول إلى تعليم (STEM) شامل في الدول العربية.

وبهذه الاتفاقية، ستتمكّن موهبة من توسيع استخدام بوابة اليونسكو للعلوم المفتوحة وشبكة اليونسكو للعلوم إلى الابتكار لبناء قدرات الطلبة والعلماء من النساء في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى العالم، حيث دعمت موهبة على مدى السنوات الثلاث الماضية 839 طالبًا من الدول العربية من خلال برامج تعليمية مثرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتهدف موهبة من خلال هذا التعاون إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية مثل: تغير المناخ والصحة والتكنولوجيا، فيما تهدف هذه الشراكة إلى إلهام العقول الشابة العربية لمتابعة مسارات مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفر لهم الوصول إلى البحوث المتقدمة والموارد من خلال مبادرات مثل بوابة اليونسكو للعلوم المفتوحة.

كما تسعى موهبة من خلال شراكتها مع اليونسكو إلى توفير بيئة تُمكّن كل شاب وشابة من الازدهار والابتكار، والمساهمة في خدمة المجتمع العالمي. وتُبرز هذه المبادرة أهمية الاستثمار في المستقبل وضمان حصول كل طفل عربي على الفرصة للاستكشاف والتجربة والتفوق في العلوم والتكنولوجيا.

موهبة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اليونسكو بمقر المنظمة بباريس لـ"مشروع منصة واحة موهبة واليونسكو"، لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لطلبة الدول العربية، بحضور السفير السعودي لدى فرنسا وإمارة موناكو والمندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو؛ فهد الرويلي pic.twitter.com/CzeshSZ2m9 — موهبة (@mawhiba) July 19, 2024