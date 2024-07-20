شاومي تكشف عن سوارها الذكي Smart Band 9

إلى جانب هاتفي MIX Fold 4 و MIX Flip القابلين للطي، أعلنت شاومي سوارها الذكي الجديد Smart Band 9 في حدث عقدته في الصين.

ويحمل السوار الجديد تصميمًا مشابهًا للطرازات السابقة مع إطار معدني وسبعة أساور جديدة بأشكال ومواد وألوان مختلفة، كما يتوفر بإصدار خاص باللون الأبيض مع جسم مصنوع من السيراميك.

ويأتي السوار بشاشة من نوع أمولد قياسها 1.62 إنش، تمامًا مثل الطراز السابق، ولكن مع زيادة في السطوع تصل إلى 1200 شمعة، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ودعم لأكثر من 200 واجهة مختلفة للسوار.

وقالت شاومي إن دقة قياس معدل ضربات القلب تحسّنت بنسبة قدرها 16% مقارنةً بالإصدار السابق Band 8، كما أن الساعة قادرة أيضًا على قياس مستويات الأكسجين والضغط الجوي والتوتر العصبي على مدار اليوم.

ويعمل سوار Smart Band 9 على تتبع نمط النوم، ويوصي بأفضل دورة للنوم، ويحتوي على أكثر من 150 وضعًا للتمارين الرياضية، ومنها 10 أنواع مختلفة من دورات الجري التي تقدم نصائح علمية حول وقت التمرين ونطاق معدل ضربات القلب وغير ذلك.

ويعمل السوار بنظام التشغيل HyperOS من شاومي، ويدعم البلوتوث 5.4، ويمكنه الاتصال بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 8 أو iOS 12 فما أحدث، وتوفر الشركة إصدارًا آخر من السوار يدعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC.

ويدعم السوار ميزة مقاومة الماء بمعيار 5ATM حتى 50 مترًا، ويحتوي على بطارية تدوم حتى 21 يومًا من الاستخدام، ويمكن شحنها خلال ساعة واحدة.

وتطرح شاومي سوارها الذكي بسعر يبدأ من 35 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية، مع زيادة سعرية للإصدار الداعم لتقنية NFC والإصدار السيراميكي.