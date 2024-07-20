شاومي تكشف عن ساعتها الذكية Watch S4 Sport

كشفت شاومي عن Watch S4 Sport، وهي ساعة ذكية مصممة خصوصًا للأنشطة الخارجية المكثفة وتتميز بجسم متين مصنوع من سبائك التيتانيوم المستخدمة في صناعة الطائرات مع زجاج الياقوت في الجهة الأمامية والخلفية.

وتأتي الساعة بتصميم دائري وتتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا وكثافة قدرها 326 نقطة في البوصة مع سطوع يصل إلى 2200 شمعة في المتر المربع لسهولة القراءة في الهواء الطلق مع مجموعة متنوعة من خيارات الحزام، ويشمل ذلك السيليكون والمطاط والنايلون وسبائك التيتانيوم.

وتتميز ساعة شاومي الجديدة Watch S4 Sport بأنها تتحمل ضغطًا يصل إلى 5 بار وحاصلة على شهادة الغوص EN13319، مما يعني أنه يمكن استخدامها للغوص حتى عمق قدره 40 مترًا.

ومن أجل التدريب في الهواء الطلق، فإن الساعة الذكية تدعم 5 مجموعات من نظام تحديد المواقع GNSS مع استقبال مزدوج النطاق. كما أن لديها إمكانية استخدام الخرائط دون الاتصال بالإنترنت ويمكنك ترك هاتفك في المنزل بفضل الشريحة الإلكترونية eSIM.

وعقدت شاومي شراكة مع صانع الساعات Suunto لخوارزميات التتبع الرياضي من أجل تزويد المستخدمين بنظام تقييم التدريب الاحترافي، بدءًا من تقييم التدريب الفردي وحتى تقييم التدريب على المدى الطويل. كما أنها تدعم الأنشطة الخارجية المكثفة، مثل تسلق الصخور وتسلق الجبال والمزيد.

وتوفر الساعة الذكية ما يصل إلى 32 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية مع مستشعر PPG (ويشمل ذلك معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم)، ومستشعر التسارع، والجيروسكوب، والمستشعر المغناطيسي الأرضي، ومستشعر عمق الماء البارومتري، ومستشعر درجة الحرارة، ومستشعر الإضاءة المحيطة.

وتأتي الساعة الذكية بأبعاد قدرها 46.9 ملم × 46.9 ملم × 12.6 ملم، وبوزن قدره 49 جرامًا دون الحزام، وهي تتبَّع النشاط اليومي وتكتشف السقوط وتراقب التوتر وتدريب التنفس وتراقب النوم ومعدل ضربات القلب.

وتوفر ساعة شاومي الشريحة الإلكترونية، وتدعم شبكات الجيل الثالث والرابع، والشبكة اللاسلكية المزدوجة التردد، والبلوتوث 5.2، و NFC.

وتعمل الساعة الذكية بنظام التشغيل HyperOS، وتستمد الطاقة من بطارية بسعة قدرها 586 ميلي أمبير تدوم حتى 9 أيام مع الاستخدام النموذجي و 3.5 أيام مع الاستخدام الثقيل لإصدار LTE، وما يصل إلى 15 يومًا مع الاستخدام النموذجي، و 6 أيام مع تشغيل الشاشة دائمًا لإصدار البلوتوث.

وتطرح شاومي ساعتها الذكية للبيع بسعر قدره 275 دولارًا للنسخة المزودة بحزام مطاطي أو حزام السيليكون، و 360 دولارًا للنسخة المزودة بحزام التيتانيوم.