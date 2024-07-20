شاومي تطرح هاتفها الذكي Redmi K70 Extreme Edition

طرحت شاومي هاتفها الذكي الجديد Redmi K70 Extreme Edition، وذلك استكمالًا للسلسلة التي بدأت في أواخر عام 2023.

ويحتوي الجهاز الذي يركز على الأداء معالج +Dimensity 9300 مع وحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G720 و 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPPDDR5X، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويرافق +Dimensity 9300 شريحة الرسومات المنفصلة Discrete Graphics D1 للشاشة والألعاب، مما يوفر معدل إطارات فائقًا يصل إلى 144 إطارًا في الثانية، وتقلل الشريحة استهلاك الطاقة أثناء اللعب بمقدار 15 في المئة تقريبًا.

وتوجد غرفة التبريد الثلاثية الأبعاد القادرة على تقليل درجة الحرارة بمقدار 3 درجات. ويستخدم Redmi K70 Extreme Edition إطارًا معدنيًا، في حين استخدمت شاومي زجاج Longjing أول مرة في الجهة الأمامية والخلفية. وحصل Redmi K70 Extreme Edition أيضًا على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2712×1220 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا مع 1600 شمعة في المتر المربع من السطوع الاسمي و 4000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع وتعتيم PWM بمعدل قدره 3840 هرتزًا.

ويوجد في الجزء الخلفي كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX906 من سوني، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبمجال رؤية قدره 119 درجة، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 120 واطًا.

وتراقب شريحة Pengpai P2 الشحن، في حين تحمي شريحة Pengpai G1 صحة البطارية.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Hyper OS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويوجد مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، إلى جانب مستشعر الأشعة تحت الحمراء ومكبرات صوت مزدوجة.

ويبدأ سعر Redmi K70 Extreme Edition من 360 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 400 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 440 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 495 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

ويأتي إصدار Champion الذي يحمل علامة لامبورغيني Lamborghini بسعر قدره 550 دولارًا، ويأتي هذا الإصدار بتكوين وحيد بسعة قدرها 24 جيجابايت + 1 تيرابايت.