سامسونج توقف شحنات Galaxy Buds 3 Pro

توقفت سامسونج مؤقتًا عن شحن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds 3 Pro إلى تجار التجزئة بعد شكاوى فيما يتعلق بالجودة.

ومع ذكريات إخفاق هاتف Galaxy Note قبل ثماني سنوات، أوقفت الشركة إطلاق سماعات الأذن ريثما تعيد تقييم جودة المنتج بصورة عاجلة.

وأفاد بعض المستخدمين الذين حصلوا على Galaxy Buds 3 Pro قبل إطلاقها في تاريخ 24 يوليو أن أطراف الأذن كانت عرضة للتمزق بسهولة عند إزالتها.

وبالنظر إلى عدد المرات التي قد يحتاجون فيها إلى إزالة الأطراف واستبدالها للعثور على ما يناسبهم، كان من الممكن أن تؤدي المواد المعرضة للتمزق إلى مشكلات لو سمحت الشركة بمواصلة عملية الإطلاق كما هو مخطط لها.

وقالت سامسونج في بيان: “كانت هناك تقارير تتعلق بعدد محدود من أجهزة Galaxy Buds 3 Pro المنتجة مبكرًا. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونظل ملتزمين بتلبية أعلى معايير الجودة لمنتجاتنا. نعيد تقييم عمليات مراقبة الجودة. من أجل ضمان تلبية جميع المنتجات لمعايير الجودة لدينا، أوقفنا عمليات تسليم Galaxy Buds 3 Pro مؤقتًا إلى قنوات التوزيع لإجراء تقييم كامل لمراقبة الجودة قبل إجراء الشحنات إلى المستهلكين”.

وقالت الشركة: “نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر”، ووجهت العملاء الذين حصلوا على سماعات الأذن إلى الاتصال بدعم سامسونج أو زيارة أقرب مركز خدمة لشركة سامسونج.

وسحبت أمازون قائمة Galaxy Buds 3 Pro قبل هذا التأكيد الرسمي، في حين أجلت سامسونج تاريخ الإصدار عبر موقعها الإلكتروني إلى تاريخ 28 أغسطس.

وأصدرت الشركة أيضًا بيانًا إلى السوق الكورية المحلية اعتذرت فيه عن أي مشكلات تتعلق بمراقبة الجودة مع Galaxy Buds 3 Pro.

وأشار بيان سامسونج الكوري أيضًا إلى أنها تجري فحصًا شاملًا لسماعات الأذن قبل تاريخ الإطلاق في 24 يوليو.

ووفقًا لقائمة الويب المحدثة لشركة سامسونج، فإن الطلبات ستبدأ الآن بالشحن في أواخر شهر أغسطس، وأكدت رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى العملاء التأخير المحتمل في طلبات Galaxy Buds 3 Pro مع منح العملاء الفرصة لإلغاء طلباتهم.