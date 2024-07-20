جوجل تحارب التطبيقات المنخفضة الجودة ضمن متجرها

ترفع جوجل الحد الأدنى من متطلبات الجودة لتطبيقات أندرويد، وتستعد قريبًا لإزالة التطبيقات التي لا تلبي التوقعات من متجرها.

ولدى الشركة عملية فحص صارمة إلى حد ما لتطبيقات أندرويد قبل السماح بإدراجها في متجرها، مع أن عملاقة البحث يبدو أنها تضاعف الآن جهودها لمنع التطبيقات المنخفضة الجودة التي ربما تكون محفوفة بالمخاطر وإزالتها من متجرها.

وحدثت الشركة سياستها للتحقق من أن التطبيقات التي تُعد حاليًا جزءًا من قائمة متجرها توفر للمستخدمين تجربة مستخدم عالية الجودة.

وتلاحظ جوجل أن التطبيقات يجب أن توفر تجربة مستخدم مستقرة وسريعة الاستجابة وجذابة، ويعني هذا أن التطبيقات التي تتعطل، وتفتقر إلى المحتوى المناسب لجذب المستخدم، ولا تقدم فائدة، تتجه إلى الإزالة من المتجر.

ووفقًا لتحديث السياسة الجديد للشركة، لن يُسمح بعد الآن بوجود التطبيقات التي تُظهر وظائف ومحتوى محدودًا ضمن المتجر اعتبارًا من تاريخ 31 أغسطس.

وتوضح جوجل أن التطبيقات النصية فقط، وتطبيقات الخلفية الفردية، والتطبيقات التي لا تعمل بعد التثبيت، والتطبيقات غير المستجيبة هي أكثر التطبيقات عرضة لخطر انتهاك سياسة الشركة الجديدة.

وتنضم هذه القيود إلى القيود الحالية التي تمنع التطبيقات المعطلة التي لا تستجيب، أو تتعطل، أو تعمل بطريقة غير طبيعية.

وتقول جوجل إنها أضافت المتطلبات الإضافية لضمان قدرة التطبيقات على تلبية المعايير المحسنة لقائمة المتجر وتفاعل المستخدمين من خلال وظائف الجودة.

وبذلت جوجل جهودًا سابقة لتحسين مراقبة التطبيقات المستضافة ضمن متجرها، إذ حظرت ما يصل إلى 2.28 مليون تطبيق من الخدمة كما رفضت أيضًا ما يقرب من 200 ألف طلب تطبيق في عام 2023 بسبب انتهاك السياسات وتعريض أمن المستخدم للخطر.

وقالت جوجل أيضًا إنها حظرت ما يصل إلى 333 ألف حساب سيئ عبر متجرها في العام نفسه بسبب الانتهاكات الجسيمة المتكررة للسياسة والمخاوف المحيطة بالاحتيال والبرامج الضارة.

وتأتي الإرشادات الصارمة بصفتها جزءًا من السياسة المحدثة التي تساعد في تحسين الأمان العام للتطبيقات المتوفرة عبر متجر جوجل بلاي وإنشاء تجربة مستخدم موثوقة لمالكي أندرويد.