جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى أولمبياد باريس

حصلت جوجل على لقب “الراعي الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الولايات المتحدة الأمريكية Team USA”، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها شركة التكنولوجيا في شراكة مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت عملاقة البحث وفريق الولايات المتحدة الأمريكية و NBCUniversal شراكة جديدة، مع تسمية الشركة بصفتها شريك البحث الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الولايات المتحدة الأمريكية.

وتركز شراكة NBCUniversal مع جوجل على العديد من مزايا الشركة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024.

ويتضمن البث عروض خرائط جوجل الثلاثية الأبعاد لأماكن مثل فرساي، وستاد رولان جاروس، ومركز الرياضات المائية، بالإضافة إلى الحكايات عن الأحداث التي تحدث في كل موقع.

وتسحب الصور من Immersive Views المضافة إلى الخرائط على مدار السنوات القليلة الماضية التي تمثل معالم معينة ومناطق الاهتمام باستخدام نماذج واقعية.

وأنشأت NBCUniversal برنامج Explain the Games الذي يعرض نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي لبحث جوجل Google Search AI Overviews ويستخدمه فريق الإنتاج والمعلقون. ويوضح معلقو NBCUniversal كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في بحث جوجل أن يساعد المشاهدين في استكشاف وفهم أسئلتهم عن الألعاب الأولمبية والبارالمبية في بحث واحد، ويأتي هذا الاستخدام بصفته جزءًا من صفقة الترويج لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى من جوجل.

وعلاوة على ذلك، تطالب ليزلي جونز Gemini بمساعدتها في تعلم رياضة جديدة، من بين أنشطة مكتوبة أخرى، في حين يظهر خمسة رياضيين أولمبيين وبارالمبيين في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استكشافهم لمدينة باريس بناءً على اهتماماتهم الفردية، بمساعدة Google Lens و Circle to Search و Immersive View في خرائط جوجل و Gemini، وذلك من أجل تسليط الضوء على المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت سارة هيرشلاند، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية: “يسعدنا أن نعلن شراكة فريق الولايات المتحدة الأمريكية مع جوجل. هذا التعاون هو تحالف قوي يجمع أفضل ما في التكنولوجيا والرياضة. من خلال العمل مع جوجل و NBCUniversal، نضمن أن تسرد قصص رياضيينا بالطرق الديناميكية والجذابة الممكنة”.