الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.. اختفاء وظائف وظهور أخرى

يراود الكثيرين في الوقت الحالي قلق من احتمالية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائفهم، فقد أدى انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصة ChatGPT، إلى زعزعة استقرار الوظائف حتى أولئك الذين يشغلون أدوارًا تتطلب مهارات متقدمة من مهندسي البرمجيات إلى العاملين في القطاع الإبداعي.

والسؤال هو: هل سيلغي الذكاء الاصطناعي بعض الوظائف؟ وكيف يمكن أن يوفر وظائف جديدة؟

أولًا: هل سيلغي الذكاء الاصطناعي بعض الوظائف؟

لا شك أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة سيغيران الكثير من الجوانب في سوق العمل، وذلك بإلغاء العديد من الوظائف وتوفير أخرى. وبالفعل تأثرت العديد من القطاعات بالذكاء الاصطناعي لكن بنحو إيجابي، فقد أحدثت هذه التقنية تحولًا في نوعية المحتوى الرقمي، إضافةً إلى تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة بدءًا من التصنيع وحتى تطوير البرمجيات، وإعادة تشكيل وظائف الصحافة والتصميم الجرافيكي، وفي مجال التجارة والتمويل، تُعدّ التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثالًا على إكمال الذكاء الاصطناعي للعمل البشري.

أما في مجال الرعاية الصحية، فيساعد الذكاء الاصطناعي في مرحلة التشخيص، أي أنه يعزز دور الكادر الطبي من البشر بدلًا من استبدالهم.

وكل هذه المزايا المعززة للإنتاجية الناتجة عن إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ستؤدي إلى تحسينات في تلك القطاعات؛ مما يولّد فرصًا جديدة. بمعنى آخر، أن الشركات عندما تصبح أكفأ وتزيد إنتاجيتها بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي، فإنها تستطيع التوسع والتطور والابتكار؛ مما يؤدي إلى ظهور وظائف جديدة وفرص عمل جديدة قد لا تكون موجودة سابقًا على الإطلاق.

وتمامًا كما حدث مع الابتكارات التكنولوجية السابقة، ستحدث اضطرابات قصيرة الأجل، ثم ستعقبها مكاسب كبيرة مع تكيّف القطاعات المختلفة مع التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، ستُؤتمِت الآلاتُ 50% من المهام في أماكن العمل بحلول عام 2025 مقارنة بما نسبته 29% حتى الآن، ولكن في الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي الأتمتة إلى ظهور وظائف جديدة في الصناعات المختلفة.

ثانيًا: ما الوظائف التي سيلغيها الذكاء الاصطناعي؟

غالبًا سيلغي الذكاء الاصطناعي الوظائف السهلة التي لا تتطلب أي إبداع مثل: إدخال البيانات وبعض وظائف المحاسبة، ولكن الوظائف القائمة على الموارد البشرية مثل: خدمة العملاء والمبيعات والتسويق والابتكار والبحث ستظل موجودة ومطلوبة بالإضافة إلى الوظائف المتخصصة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه.

ثالثًا: ما الذي يمكن فعله حيال خسارة بعض الوظائف؟

يحتاج أولئك الذين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي إلى زيادة مهاراتهم، والخضوع لدورات تدريبية في المجالات المطلوبة في الوقت الحالي مثل: الأمن السيبراني والإدارة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، سواء كانوا مبتدئين يتطلعون إلى بدء مسار وظيفي جديد، أم محترفين يهدفون إلى تحسين مهاراتهم.