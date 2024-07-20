إكس تطور طريقة لحظر الروابط في الردود

تطور إكس ميزة جديدة قد تساعد في معالجة المشاركات غير المرغوب فيها عبر منصة التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لباحث التطبيقات المستقل الذي اكتشف مزايا عديدة ضمن المنصة قبل إصدارها رسميًا، نعمة أوجي، فإن المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر تعمل على القدرة على تعطيل الروابط في الردود.

وبناءً على الصورة التي نشرها أوجي، سيتمكن المستخدمون من تحديد مربع للخيار إذا كانوا لا يريدون أن يتمكن الأشخاص من الرد برابط في مشاركاتهم.

وأكد كريستوفر ستانلي، المدير الأول للهندسة الأمنية في إكس، وجود الميزة في رد على منشور عن هذا الموضوع. وكتب ستانلي في رده: “صمم فريقي هذه الميزة”.

وبالإضافة إلى إبعاد الحسابات الروبوتية، يمكن لهذه الميزة أيضًا منع المستخدمين الحقيقيين من الترويج لمواقعهم عبر الويب في منشورات الأشخاص الآخرين.

كما يمكنها أيضًا منع المستخدمين من نشر روابط لمصادر مشروعة في حال محاولتهم فضح المعلومات الكاذبة ومنع الأخبار المزيفة من الانتشار بصورة أكبر.

واكتشف أوجي سابقًا أن إكس كانت تجرب عملة داخل التطبيق تهدف إلى مساعدة منشئي المحتوى في كسب المال من المنصة.

وبعد عدة أشهر من تفشي حالات انتحال الشخصية، اكتشف أوجي أن إكس تطور مزايا جديدة للتحقق من الهوية أيضًا.

كما اكتشف أيضًا أن الشركة كانت تتطلع إلى التنافس مع لينكدإن من خلال تقديم قوائم الوظائف للمؤسسات المعتمدة.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت إكس أنه يمكن الآن طلب ملاحظات المجتمع لتوضيح المنشورات الإشكالية المنتشرة عبر المنصة، وذلك استمرارًا لتطوير خدمة التحقق من الحقائق التي ظهرت باسم Birdwatch عبر تويتر.

وأكد حساب ملاحظات المجتمع أن إكس أطلقت اختبارًا تجريبيًا عبر نسخة الويب من المنصة نظرًا إلى الطلب الشعبي.

وقال الحساب إن الاختبار نشط الآن، على أن تتوفر الوظيفة نفسها قريبًا لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

ومن خلال البرنامج التجريبي الحالي المستند إلى الويب، إذا كنت مستخدمًا مؤهلًا، فيمكنك النقر فوق القائمة في أي منشور وطلب التحقق من الحقائق من أحد المساهمين الرئيسيين في ملاحظات المجتمع.

وإذا تلقت المنصة 5 طلبات أو أكثر خلال مدة قدرها 24 ساعة من نشر المنشور، فإن المنشور يحصل على ملاحظة.

وقالت إكس إن المستخدمين الذين تحققت المنصة من أرقام هواتفهم مؤهلون لطلب ملاحظات المجتمع، ويقتصر المستخدمون على خمسة طلبات يوميًا في البداية.