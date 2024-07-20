أهم التحديثات القادمة إلى تطبيق الصور في نظام iOS 18

يأتي نظام iOS 18 مع أكبر عملية إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور (Photos) المدمج في هواتف آيفون؛ إذ يأتي التطبيق مع واجهة جديدة تسهل لك الوصول إلى الألبومات المختلفة، كما ستتمكن من ضبط بعض الإعدادات الخاصة بالتطبيق من التطبيق مباشرة، بالإضافة إلى أن آبل عززت قدرة التطبيق على اكتشاف الصور وتصنيفها ضمن فئات مختلفة لتتمكن من الوصول إلى صورك التي التقطتها في أوقات معينة أو في أماكن معينة بسهولة.

يمكن للمستخدمين البدء بتجربة هذه المزايا الجديدة في الوقت الحالي بعد تثبيت الإصدار التجريبي العام من نظام iOS 18، ولكن من المهم معرفة أن هذا الإصدار غير مستقر وقد يتسبب بمشكلات في الهاتف، لذلك يُنصح بتثبيته على هاتف آيفون مختلف عن هاتفك الأساسي.

وسواء أردت تثبيت الإصدار التجريبي أم الانتظار حتى وصول الإصدار النهائي من نظام iOS 18 يمكنك الآن تعرّف أبرز التحديثات القادمة إلى تطبيق الصور في هذا المقال.

1- التصميم الجديد كُليًا:

غيّرت آبل تصميم تطبيق الصور في نظام iOS 18 ليعرض كل الأقسام في صفحة واحدة. وما عليك سوى التمرير إلى الأسفل للوصول إلى أي قسم من الأقسام التي كانت موزعة سابقًا ضمن تبويبات مختلفة، فعند التمرير إلى الأسفل ستتمكن من الوصول إلى الذكريات والرحلات والألبومات وغير ذلك، وعند التمرير إلى الأعلى ستتمكن من رؤية مكتبة الصور.

2- ألبومات الرحلات:

سيُنشئ تطبيق الصور في نظام iOS 18 ألبومات تتضمن الصور الخاصة بالرحلات التي قمت بها، فعندما يكتشف التطبيق صورًا لأماكن جديدة زرتها، ينظم تلك الصور ضمن ألبومات، ويمكنك العثور على هذه الألبومات في الجزء السفلي من تطبيق الصور ضمن قسم (الرحلات) Trips، وتساعد هذه الطريقة في العثور على صورك التي التقطتها في رحلاتك بسهولة دون الحاجة إلى البحث عنها في مكتبة الصور.

3- اقتراحات صور الخلفية :

في الجزء السفلي من تطبيق الصور في نظام iOS 18، يمكنك الحصول على اقتراحات لخلفية الشاشة التي يقترحها التطبيق اعتمادًا على التعلم الآلي؛ إذ يعتمد التطبيق على هذه التقنية لتحديد أجمل الصور في المعرض التي يمكن أن تكون مناسبة لوضعها صورًا لخلفية الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

4- المجموعات:

تُنظم مزية المجموعات (Collections) مكتبة الصور تلقائيًا حسب الموضوعات المختلفة مثل: الأيام الأخيرة والرحلات والأشخاص والحيوانات الأليفة، وتمنحك مزية المجموعات وصولًا سريعًا إلى الصور أو أكثر الألبومات أهمية لك.

5- الإعدادات المحسنة:

عندما تنقر على صورة حسابك في الزاوية اليمنى العلوية من تطبيق الصور، يمكنك الوصول إلى إعدادات التطبيق. ومن هناك يمكنك ضبط بعض الإعدادات المتعلقة بالألبوم المشترك والألبوم المخفي. كما يمكنك أيضًا اختيار عدم تشغيل مقاطع الفيديو والصور الحية تلقائيًا وغير ذلك من الإعدادات دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق الإعدادات.

6- البحث المحسّن:

عند البدء بالبحث عن صورة معينة، سيقترح تطبيق الصور بعض استفسارات البحث التي يمكنك استخدامها، مثل: رحلة العام الماضي، أو الصور مع الحيوانات الأليفة لتتمكن من الوصول إلى الصور التي تبحث عنها بسهولة.