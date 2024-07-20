أبرز المزايا الجديدة في الإصدار التجريبي العام من watchOS 11 وكيفية استخدامها

أطلقت آبل الإصدار التجريبي العام من نظام watchOS 11 يوم الاثنين الخامس عشر من يوليو، مما سمح للمستخدمين باستكشاف المزايا الجديدة القادمة إلى ساعات آبل الذكية هذا الخريف.

يتوافق الإصدار التجريبي العام من watchOS 11 مع ساعات آبل الذكية ابتداءً من طراز Watch Series 6، بالإضافة إلى طرازي Ultra و Ultra 2، والجيل الثاني من Watch SE.

من المهم معرفة أن هذا الإصدار من نظام watchOS 11 ليس إصدارًا نهائيًا وقد يتسبب ببعض المشكلات، لذا ستحتاج إما إلى إجراء نسخ احتياطي لبياناتك على ساعة آبل قبل تثبيت هذا الإصدار عليها، أو تثبيته على ساعة أخرى.

إليك أبرز 5 مزايا جديدة في الإصدار التجريبي العام من watchOS 11 وكيفية استخدامها:

1- تطبيق الترجمة:

سيصل تطبيق الترجمة الخاص بشركة آبل والمدمج في هواتف آيفون Apple Translate إلى ساعات آبل الذكية عبر نظام watchOS 11.

يتيح تطبيق Apple Translate الذي ظهر أول مرة في نظام التشغيل iOS 14 منذ أربع سنوات، للمستخدمين الحصول على ترجمات فورية للمحادثات.

يُسهّل وجود هذا التطبيق في ساعات آبل ترجمة المحادثات في حالات السفر بنحو خاص، إذ سيكون من السهل استخدام الساعة بدلًا من الهاتف لترجمة أي محادثة قد تُجريها في بلد أجنبي؛ مما يسهل لك التواصل مع الآخرين.

يمكنك تثبيت عدة لغات في تطبيق الترجمة في ساعة آبل لاستخدامها، وما عليك سوى فتح التطبيق، ثم التمرير إلى الأسفل، ثم النقر فوق الأيقونة الثلاثية النقاط في الزاوية اليُسرى العُلوية.

اضغط على خيار (اللغات المثبتة) Downloaded Languages، ثم اختر اللغات التي تريدها من 20 لغة متاحة للتنزيل.

2- إيماءة النقر المزدوج للتمرير عبر التطبيقات:

تتيح لك إيماءة النقر المزدوج (Double Tap) التي أضافتها آبل إلى ساعة Watch Series 9 النقر بالإبهام والسبابة معًا في اليد التي عليها الساعة للرد على المكالمات وإيقاف المؤقت وتشغيل الموسيقا وإيقافها مؤقتًا، وغير ذلك.

في نظام WatchOS 11، ستتمكن من استخدام إيماءة النقر المزدوج للتمرير عبر التطبيقات ذات الصفحات المتعددة.

3- اكتشاف القيلولة:

قبل نظام التشغيل watchOS 11، لم تكن ساعة آبل تسجل قيلولتك في أثناء النهار. لكن في نظام watchOS 11، يمكنها اكتشاف أوقات القيلولة تلقائيًا وتسجيل مدتها.

4- مزية Workout Check In:

تُتيح مزية Check In التي ظهرت أول مرة في هواتف آيفون عبر نظام iOS 17 لجهة اتصال موثوقة معرفة وقت وصولك إلى وجهتك.

أضافت آبل إلى نظام التشغيل watchOS 11 مزية مشابهة لهذه المزية تُسمى Workout Check In، بهدف السماح لأشخاص محددين تختارهم أنت بمراقبتك في أثناء ممارسة التمارين، والتحقق من أنك أنهيت التمرين دون التعرّض لأي مشكلة.

فإذا كان هناك خطر ما، على سبيل المثال: انخفض معدل ضربات القلب بطريقة غير طبيعية أو زادت سرعتها بشكل كبير، فستتلقى تنبيهًا على ساعتك الذكية، وإذا لم تستجب للتنبيه، فسترسل الساعة تلقائيًا تنبيهًا للشخص الذي اخترت أن يراقب وضعك في أثناء التمرين.

وللوصول إلى هذه المزية، اسحب نحو الجهة اليُمنى بعد البدء بالتمرين في تطبيق التمرين (Workout)، ثم مرر إلى الأسفل وانقر فوق (تسجيل الوصول) Check In.

5- إرسال الأموال عبر Apple Watch:

في نظام watchOS 11، سيتمكن المستخدمون من إرسال الأموال إلى شخص ما عن طريق تقريب ساعة آبل الذكية الخاصة بهم من ساعة آبل أخرى أو من هاتف آيفون. لكن هذه المزية متاحة فقط لمالكي Apple Watch في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.