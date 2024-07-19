العاشرة تك
OpenAI تطلق نموذجها الثوري GPT-4o mini
- تقفز المملكة العربية السعودية خطوة عملاقة نحو المستقبل بإبرامها صفقة تاريخية لشراء 100 طائرة كهربائية من شركة ليليوم الألمانية. هذه الخطوة الجريئة تضع المملكة في صدارة ثورة النقل الجوي الأخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الطائرات الجديدة، التي تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، ستسهم في تقليل وقت الرحلات بنسبة تصل إلى 90% وتقليل الانبعاثات الكربونية. فكيف ستغير هذه الطائرات المبتكرة مشهد السفر في المملكة؟ وما تأثيرها على البيئة والسياحة؟
- أعلنت انستقرام اليوم عن توسيع نطاق ميزة “الملاحظات” لتشمل مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز” والمنشورات. هذه الملاحظات ستظهر كفقاعات صغيرة تطفو فوق المحتوى وتختفي تلقائياً بعد ثلاثة أيام في انستقرام. تهدف الميزة إلى تعزيز الخصوصية والتفاعل الاجتماعي على انستقرام، ولكنها تثير مخاوف حول التعديات اللفظية والتحرش في انستقرام.
- هل تحلمون بذكاء اصطناعي أسرع وأرخص؟ حسناً، لقد تحقق حلمكم! إذ أطلقت OpenAI اليوم نموذجها الثوري GPT-4o mini، الذي يعد بتغيير قواعد اللعبة في عالم الذكاء الاصطناعي. هذا النموذج الصغير GPT-4o mini يتفوق على منافسيه في مهام الاستدلال، ويقدم أداءً استثنائياً بتكلفة أقل بنسبة 60% من سلفه. لكن هل سيتمكن GPT-4o mini العملاق الصغير من منافسة النماذج الكبيرة؟
- هل تخيلتم يوماً أن تشاهدوا الألعاب الأولمبية بدقة 8K، أو أن يكتشف الذكاء الاصطناعي المواهب الرياضية في أقصى بقاع الأرض؟ هذا الخيال أصبح حقيقة في أولمبياد باريس 2024. فللمرة الأولى، سيلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في كل جانب من جوانب الحدث الرياضي الأكبر في العالم. من تدريب الرياضيين إلى حماية صحتهم النفسية، ومن تعزيز تجربة المشاهدين إلى حفظ التراث الأولمبي. فكيف سيغير هذا التطور التكنولوجي وجه الرياضة العالمية؟
- هل ظننتم يوماً أن تكون أوزبكستان مركزاً لصناعة مستقبل التكنولوجيا العالمية؟ هذا ما يحدث الآن في طشقند، إذ تستعد 157 عقلية شابة من 14 دولة للتنافس في نهائيات برنامج هواوي بذور من أجل المستقبل. هذا الحدث الضخم، الذي يحظى بدعم حكومي ودولي واسع، لا يقتصر على مجرد مسابقة، بل يمثل منصة لصقل مهارات قادة التكنولوجيا في الغد. فكيف سيؤثر هذا البرنامج على مستقبل الصناعة التكنولوجية في منطقتنا؟
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